Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, fon krizinin ardından sermaye piyasalarında güvenin yeniden tesis edilmesi için kapsamlı, adil ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi. CNBC-e yayınında değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, incelemenin yalnızca son gelişmelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, 2021 yılının Aralık ayına ve özellikle 17 Aralık haftasına işaret etti.

Demirtaş, piyasalardaki ilk bozulmaların ve olağan dışı hareketlerin bu dönemde başladığını savunarak, geçmişteki fiyat hareketlerinin ve şirket değerlemelerinin de mercek altına alınması gerektiğini ifade etti.

“ÖNCE BU ATEŞİN SÖNDÜRÜLMESİ GEREKİYOR”

Fon krizinin etkilerinin özellikle para piyasası fonlarında ve daha düşük riskli olarak değerlendirilen yatırım alanlarında hissedildiğini belirten Demirtaş, sürecin önümüzdeki 1-2 ayda daha yoğun gündeme gelebileceğini, 3-5 ay boyunca da etkisini sürdürebileceğini söyledi.

Mevcut etkilerin kontrol altına alınmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Demirtaş, belirsizliğin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

Demirtaş, “İlk olarak tabii ki bu ateşin söndürülmesi gerekiyor” diyerek soruşturmaların adil ve şeffaf yürütülmesinin sermaye piyasalarının geleceği açısından belirleyici olacağını kaydetti.

İNCELEME İÇİN 17 ARALIK 2021’E İŞARET ETTİ

Sermaye piyasalarında yaşanan sorunların yalnızca son gelişmeler üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirten Demirtaş, incelemenin 2021 yılının Aralık ayına kadar uzanması gerektiğini söyledi.

O dönemde kur ataklarının yaşandığını ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının devreye alındığını hatırlatan Demirtaş, piyasa işleyişindeki bozulmaların ve olağan dışı fiyat hareketlerinin bu çerçevede incelenmesini istedi.

Demirtaş, “Bana göre bu süreç 2021’den itibaren incelenmeli. Piyasanın işleyişindeki ilk bozulmalar ve olağanüstü hareketler 17 Aralık 2021 tarihinde başladı” ifadelerini kullandı.

“BİR FAKTORİNG ŞİRKETİNİN PİYASA DEĞERİ 18 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Geçmiş dönemdeki şirket değerlemelerine de değinen Demirtaş, BIST 30 endeksine giren bir faktoring şirketinin piyasa değerinin 18 milyar dolara ulaştığını belirterek bu seviyeleri eleştirdi.

Demirtaş, “O süreçten bu yana bazı değerlemelere inanamaz hale geldik. Örneğin BIST 30’a girmiş bir faktoring şirketinin piyasa değeri 18 milyar dolara ulaştı ve şirketle ilgili hiçbir şey yapılamıyordu” dedi.

Geçmişteki sorunların yeterince ele alınamadığını savunan Demirtaş, yaşanan gelişmeleri sermaye piyasaları açısından ciddi bir kırılma olarak değerlendirdi. Sorunların zamanında çözüme kavuşturulmamasının piyasalara verilen zararı artırdığını ifade etti.

YATIRIMCILARA HİSSE SEÇİMİ UYARISI

Fon krizinin ardından yatırımcıların hisse seçimlerinde daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, yalnızca fiyat hareketlerine bakarak yatırım kararı verilmemesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, “Yatırımcıların özellikle hisse seçimlerinde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Geçmiş dönemdeki gibi ‘hisse yükseliyor’ veya ‘düşüyor’ diye alım yapma yaklaşımından uzaklaşmaları lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı hisselerde aşırı fiyat hareketleri ve balonlar oluştuğunu, bazı hisselerin ise yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilendiğini belirten Demirtaş, yatırımcıların farklı görüşleri değerlendirerek karar vermesini önerdi.

“Borsanın hepsi kötü” algısından uzak durulması gerektiğini de ifade eden Demirtaş, güçlü şirketlerin bulunduğunu ve yeni dönemde seçici davranmanın önem kazandığını söyledi.

FON MAĞDURLARI İÇİN HASAR TESPİTİ ÇAĞRISI

Fon krizinde zarar gören yatırımcıların durumunun değerlendirilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, öncelikle oluşan zararın boyutunun ortaya konulmasına dikkat çekti.

Demirtaş, özellikle parasını düşük riskli enstrümanlarda değerlendirdiğini düşünen yatırımcıların yaşadığı kayıpların önemli olduğuna işaret ederek, sorunun daha geniş kesimlere yayılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ödemesi gelen bazı yatırımcı gruplarında sıkıntılar yaşanabileceğini belirten Demirtaş, sürecin yönetiminde şeffaf iletişimin önemini vurguladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILI KURTARMA İHTİMALİMİZ VAR”

SPK Başkanı ve Hazine Bakan yardımcılarının istifalarının ardından piyasaya açık ve şeffaf bilgilendirme yapılması gerektiğini ifade eden Demirtaş, soruşturmaların kapsamlı yürütülmesi ve yaşananların kayıt altına alınması çağrısında bulundu.

Türkiye sermaye piyasalarının önemli bir değişim dönemine girdiğini belirten Demirtaş, sürecin şeffaf biçimde raporlanmasının gelecekteki krizlerin önlenmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Demirtaş, “Sermaye piyasalarımız en önemli karakter değişiminin olacağı döneme giriyor. Bu dönem şeffaf bir şekilde raporlaştırılırsa önümüzdeki 10 yılı kurtarma ihtimalimiz var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ekonomim