TBMM Genel Kurulu, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarıyla ilgili kritik kanun teklifinin ilk bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamladı.

Kanun teklifinin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile MHP temsilcileri, düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Teklif, SPK gözetiminde yürütülecek tasfiye sürecinde şu adımları öngörüyor:

• Net Yatırım Tutarı ve Enflasyon Güncellemesi: Yatırılan para, anaparadan yapılan çekişler düşülerek hesaplanacak. Elde edilen net tutar, TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasıyla güncellenecek.

• Küçük Yatırımcıya Öncelik: Fon içi nakdin yetersiz kaldığı durumlarda ödemeler, anaparası en düşük olan küçük yatırımcıdan başlayarak yapılacak. Net yatırımı 1 milyon TL'nin altında olanların alacaklarının tamamı ödenebilecek.

• Kamu Bütçesine Yük Getirilmeyecek: Ödemeler Hazine veya kamu bütçesinden değil, her fonun kendi mal varlığı, tespiti yapılan nakit ve varlıkların satışından karşılanacak.

• Şahsi Sorumluluk Takibi: Muvazaalı işlemler, karşılıksız krediler ve usulsüz repo/ters repo işlemleriyle fon dışına aktarılan varlıklar için şahsi sorumluluk takibi başlatılacak.

Tasfiyede Son Durum: MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın verdiği bilgilere göre piyasadaki 2 bini aşkın fondan 131'i tasfiye kapsamına alındı.

SPK kararları doğrultusunda bugüne kadar 66 fonun tasfiyesi tamamlanırken, 45 bin 747 kişiye toplam 40,8 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİLER: "ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN"

Genel Kurul görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri teklifin kalıcı çözümler üretmediğini ve yapısal denetim eksikliklerini kapatmadığını savundu:

• Araştırma Komisyonu Talebi: Yeni Yol Partisi ve CHP temsilcileri, olayın yalnızca mali kayıpla sınırlı olmadığını belirterek TBMM bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulması çağrısını yineledi.

• "Buharlaşan Birikimler": CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mağdurlar arasında emekliler, işçiler ve küçük birikim sahiplerinin olduğunu belirterek krizin göz göre göre geldiğini vurguladı.

• Yapısal Önlem Eksikliği: DEM Parti ve Yeni Parti milletvekilleri, teklifin genel bir denetim reformu getirmediğini, gelecekte benzer usulsüzlüklerin önüne geçecek kurumsal mekanizmaları içermediğini öne sürdü.

Görüşmelerin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime ara verdi. Komisyonun yerini almaması üzerine oturum kapatıldı.