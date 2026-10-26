Türkiye Sigorta (TURSG), fon soruşturmasında tutuklanan Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), üst yönetimde alınan yeni kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturması kapsamında tutuklanan Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Kararın 26 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alındığı belirtildi.
TÜRKİYE SİGORTA'DA GÜROL SAMİ ÖZER'İN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Türkiye Sigorta tarafından 26 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yapılan açıklamada, Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in iş sözleşmesinin sona erdirildiği duyuruldu.
Şirket, Yönetim Kurulunun 26 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda Özer'in iş sözleşmesinin aynı tarih itibarıyla feshedildiğini bildirdi.
KAP açıklamasında fesih kararının gerekçesine veya Özer'in yerine yapılacak olası atamaya ilişkin bilgi verilmedi.
GÜROL SAMİ ÖZER FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Gürol Sami Özer, 25 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özer, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Özer'in tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklama kararının ardından Türkiye Sigorta, 26 Ekim tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Özer'in iş sözleşmesini feshettiğini kamuoyuna açıkladı.
TÜRKİYE SİGORTA'DA DAHA ÖNCE GENEL MÜDÜR DE TUTUKLANMIŞTI
Türkiye Sigorta'da daha önce Genel Müdür Taha Çakmak da 15 Ekim 2026 itibarıyla görevinden istifa etmişti.
Çakmak'ın da sermaye piyasalarına ilişkin aynı fon soruşturması kapsamında tutuklandığı bildirilmişti.
Böylece şirketin üst yönetiminde ekim ayı içinde iki ayrı ayrılık yaşandı.