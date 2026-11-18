Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 18 Kasım 2026 tarihinde nakit kâr payı hak kullanımı nedeniyle Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) paylarının baz fiyatında değişiklik yapıldığını bildirdi.

Şirketin pay başına brüt temettü tutarı 0,0931544 TL, net temettü tutarı ise 0,0791812 TL olarak açıklandı.

DURKN TEMETTÜ SONRASI BAZ FİYATI BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'un KAP açıklamasına göre Durukan Şekerleme (DURKN) için temettü hak kullanımına ilişkin bilgiler şöyle:

Hisse kodu: DURKN

Pay başına brüt temettü: 0,0931544 TL

Pay başına net temettü: 0,0791812 TL

Önceki kapanış fiyatı: 8,50 TL

Temettü sonrası baz fiyat: 8,41 TL

Temettü verimi: %1,10

Hak kullanım tarihi: 18 Kasım 2026

TEMETTÜ SONRASI BAZ FİYAT NE ANLAMA GELİYOR?

Nakit temettü dağıtımlarında hisse senedinin baz fiyatı, pay başına brüt temettü tutarı dikkate alınarak düzeltiliyor.

DURKN paylarında önceki kapanış fiyatı olan 8,50 TL üzerinden yapılan hesaplamayla temettü sonrası baz fiyat 8,41 TL olarak belirlendi.

Baz fiyat düzeltmesi, hissenin gün içinde mutlaka bu seviyeden işlem göreceği anlamına gelmiyor. Pay fiyatı, piyasa koşulları ve alım satım işlemlerine göre değişebiliyor.