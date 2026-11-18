Borsa bugün nasıl açılacak, BIST 100 endeksinde beklentiler neler? 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ve piyasaların gündemi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalarda Fed'in para politikasına yönelik beklentiler öne çıkarken yurt içinde şirketlerin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları, temettü takvimi, ortakların pay alım satım bildirimleri ve KAP haberleri izleniyor. İşte Borsa İstanbul'da günün beklentileri, piyasalarda öne çıkan gelişmeler ve hisseleri ilgilendiren şirket haberleri.

BORSA İSTANBUL'DA BUGÜN AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve açıklanacak makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Yurt içinde ise şirketlerin finansal gelişmeleri, sermaye artırımları, temettü kararları ve KAP açıklamaları hisse bazlı hareketler açısından önem taşıyor.

PİYASALARDA NE OLDU?

Yabancı yatırımcılara ikamet izninde yeni düzenleme: Türkiye'de çalışmayan yabancılara en az 150 bin dolarlık yatırımla 3 yıl, en az 200 bin dolarlık yatırımla ise 5 yıl ikamet izni verilmesinin önü açıldı. Düzenlemeye göre yatırımların, ikamet izni süresinin en az yarısı boyunca korunması gerekecek.

Fon soruşturmasında 40,4 milyar TL tahsilat: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gönüllü iade ve geri kazanım çalışmaları kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar TL tahsil edildiğini açıkladı.

Putin'den Trump-Şi görüşmesine ilişkin açıklama: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeden büyük potansiyel fayda beklediğini belirtti.

ABD ile Filipinler arasında ticaret anlaşması: ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Trump, anlaşmayı olumlu değerlendirdi.

Kanada'dan savunma ve güvenlik bankası mesajı: Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, G7 içinden ve dışından ortakların Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankasına katılımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Anand, Meksika ile üyelik konusunu gündeme getirdiklerini açıkladı.

Kanada-Çin enerji işbirliği: Anand, Çin ile enerji işbirliğinde gerekli koruyucu önlemlerin uygulanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Nvidia'da yönetim gelişmesi: Nvidia Yönetim Kurulu, eski CEO Jensen Huang'ı yeniden üst yöneticilik görevine getirmeyi planlamadığını açıkladı. Şirketteki yönetim değişikliği küresel teknoloji piyasalarının gündeminde yer aldı.

PİYASALARDA BUGÜN NE OLACAK?

18 Kasım 2026 Çarşamba günü yurt içinde ve küresel piyasalarda takip edilecek başlıca gelişmeler şöyle:

ABD: Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yayımlanacak.

İngiltere: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak.

Euro Bölgesi: TÜFE verileri yayımlanacak.

Moody's: MENA bölgesi ve Türkiye'de enerji akışlarında yaşanabilecek aksamaların ülkelerin kredi profillerine etkisinin değerlendirileceği webinar düzenlenecek.

Türkiye: Finansal İstikrar Raporu'nun 28 Kasım'da yayımlanması bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 17 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği gönderilerden öne çıkanlar şöyle;

AVPGY – İstanbul Ümraniye’de bulunan 7 ofis ve 8 dükkanı toplam 400 milyon TL bedelle peşin satın alma kararı aldığı açıklandı.

BURCE – Şirketin, Ar – Ge Merkezinin kapatılması için Bakanlığa başvuruda bulunmasına karar verildiği açıklandı.

BINHO – Şirket yatırımlarından Meta Mobilite Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Balpınar Enerji'nin depolamalı GES projesi lisansını içeren paylarının tamamının 35 milyon TL’ye devrinin tamamlandığı açıklandı.

DCTTR – Şirketin, 90,1 milyon TL tutarında pamuk alım anlaşması imzaladığı açıklandı.

EKOS – Şirketin, 4,9 milyon dolar ve 3,4 milyon euro tutarlarında iş aldığı açıklandı.

ENJSA – 728 gün vadeli 1,7 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.

FONET – Şirketin, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyi 124,8 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

FRIGO – Sermaye artırımından elde edilen fonun 58,5 milyon TL’sinin sözleşmeli tarım yatırımlarında, 6,1 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

GRTHO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A+(tr)’den BBB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

GOKNR – Afyonkarahisar Dinar’daki üretim kampüsündeki 6.840 m 2 kapalı alana sahip ilave soğuk hava deposu yatırımının tamamlanarak işletmeye alındığı açıklandı.

GLRMK – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 5,0 milyar TL’sinin işletme sermayesinde, 1,3 milyar TL’sinin ise borç geri ödeme ve finansman maliyetlerin azaltılmasında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

GLBMD – Adana şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

INTET – Halka arzdan elde edilen fonun 29,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

KLSYN – Papell Mobilya Tasarım’ın satın alınmasına yönelik ön görüşmelere başlanarak gizlilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

MASFN – Halka arzdan elde edilen fonun 283,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

MAGEN – Şirketin, bağlı ortaklığı Margün Jeotermal Enerji aracılığıyla Denizli’de kurulması planlanan 30 MWm / 30 MWe kurulu güce sahip Margün Buldan JES – 1 Elektrik Üretim Tesisi için EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunduğu açıklandı.

PNSUT – Yaşar Birleşik Pazarlama’nın sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

PETUN – Yaşar Birleşik Pazarlama’nın sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

PEKGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Aralık’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

SMRTG – Şirketin, 33 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

SEKFK – Sermaye artırımından elde edilen fonun 99,6 milyon TL’sinin yeni leasing işlemi yapılmasında kullanıldığı açıklandı.

SKYLP – Şirketin, NSC Bilişim’i devralması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işleminden vazgeçilmesine karar verildiği açıklandı.

TMSN – Şirketin, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği tarafından gerçekleştirilen ihalede 94,2 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

TCKRC – Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihalenin 212 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.

VSNMD – Şirketin, Çelemli Fabrikası’nın hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla Adana Ceyhan’daki Kırma – Eleme Tesisi yatırımını tamamlayarak üretime başladığı açıklandı.

VANGD – Şirketin, iştiraki olan DR Nar Gıda’nın paylarının tamamının 1,5 milyon TL bedel üzerinden devrinin tescil edildiği açıklandı.

VAKBN – Bankanın, IBRD kaynaklarından 242,5 milyon dolar karşılığı tutarında finansman sağlanmasına yönelik kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.

VAKBN – Bankanın, Asya Kalkınma Bankası ile toplam 500 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladığı açıklandı.

VESTL – Fitch tarafından şirketin CCC – olan Uzun Vadeli Yerel ve Yabancı Para Cinsinden kredi notunu C olarak revize ettiği açıklandı.

YATAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIMLAR

BIST şirketlerinin 17 Kasım 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği pay alım-satım duyurularından derlenen veriler şöyle;

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 38,94 – 39,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFIS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 14,30 – 14,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 46,60 – 46,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 210.000 adet pay 26,44 – 27,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.000 adet pay 181,50 – 185,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 83.046 adet pay 168,00 – 177,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

BASGZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 37,10 – 37,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIOEN – Doğanlar Yatırım tarafından 13,14 – 13,62 TL fiyat aralığından 500.214 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,39’a yükseldi.

CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 92.361 adet pay 29,48 – 30,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 5,85 – 5,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 5,87 – 6,01 TL fiyat aralığından 270.119 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,53’e yükseldi.

DURDO – Kemal Şedele tarafından 5,43 – 5,94 TL fiyat aralığından 1.700.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,00’a yükseldi.

DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 19,09 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 225.000 adet pay 14,84 – 14,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 82,50 – 83,75 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,19’a yükseldi.

EFOR – Efor Holding tarafından 10,26 – 10,59 TL fiyat aralığından 4.150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,17’ye yükseldi.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 697.285 adet pay 2,51 TL fiyattan geri alındı.

EKSUN – Eksim Yatırım tarafından 4,04 – 4,18 TL fiyat aralığından 386.100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,65’e yükseldi.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 338.000 adet pay 15,51 – 15,97 TL fiyat aralığından geri alındı.

GARAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.980.000 adet pay 147,80 – 150,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 4,91 TL fiyattan geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.508 adet pay 9,51 TL fiyattan geri alındı.

INFO – Bank of America Corporation tarafından 0,88 – 0,89 TL fiyat aralığından 9.793.862 adet alış ve 32.546.944 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,47’ye geriledi.

IZMDC & IZENR – IZENR tarafından 5,66 – 5,94 TL fiyat aralığından 1.441.736 adet IZMDC payı alınırken, IZENR’nin IZMDC’deki payı %5,24’e yükseldi.

IZENR & IZMDC – IZMDC tarafından 4,01 – 4,15 TL fiyat aralığından 1.600.725 adet IZMDC payı alınırken, IZMDC’nin IZENR’deki payı %63,25’e yükseldi.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 3,95 TL fiyattan geri alındı.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 49,98 – 50,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 12,23 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki %35,03’e yükseldi.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 2,45 – 2,57 TL fiyat aralığından geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 58,00 – 58,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 272.654 adet pay 35,88 – 35,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Bank of America Corporation tarafından 3,52 – 3,53 TL fiyat aralığından 3.603.199 adet alış ve 3.172.329 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,06’ya yükseldi.

MHRGY – Corpus Sigorta tarafından 1,74 – 1,83 TL fiyat aralığından 2.808.938 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,01’e yükseldi.

MNDRS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 188.222 adet pay 9,06 – 9,11 TL fiyat aralığından geri alındı.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 9,70 TL fiyattan 103.165 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,26’ya yükseldi.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 3,35 TL fiyattan geri alındı.

MHRGY & QUICK – QUICK tarafından 1,82 – 1,99 TL fiyat aralığından 4.550.000 adet MHRGY payı alınırken, QUICK’in MHRGY’deki payı %65,56’ya yükseldi.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.500 adet pay 92,65 – 93,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

QUICK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 516.520 adet pay 45,08 – 49,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.300 adet pay 27,15 TL fiyattan geri alındı.

PETKM – The Goldman Sachs Group tarafından 3.592.875 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,91’e geriledi.

RODRG – Bank of America Corporation tarafından 12,77 – 13,14 TL fiyat aralığından 38.665 adet alış ve 8.436 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,02’ye yükseldi.

RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 224.588 adet pay 2,05 – 2,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANFM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 5,25 TL fiyattan geri alındı.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 23.000 adet pay 21,46 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUWEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.235.231 adet pay 5,31 – 5,65 TL fiyat aralığından geri alındı.

SEKUR – Bank of America Corporation tarafından 3,59 – 3,65 TL fiyat aralığından 1.745.841 adet alış ve 547.069 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,02’ye yükseldi.

TKFEN – Cevahir Taahhüt İnşaat tarafından 186,30 – 189,00 TL fiyat aralığından 40.465 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,82’ye yükseldi.

TRALT – Bank of America Corporation tarafından 38,06 – 38,60 TL fiyat aralığından 11.738.457 adet alış ve 9.976.809 adet pay satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,03’e yükseldi.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 187,60 – 188,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 42,50 TL fiyattan ger, alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 9.000.000 adet pay 1,89 – 1,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 8,91 – 9,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 350.000 adet pay 5,95 – 6,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

ULKER – Özgür Kölükfakı tarafından 74,15 – 74,40 TL fiyat aralığından 67.337 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 182.000 adet pay 6,57 – 6,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat DURKN 0,0932 0,0792 %1,10 18.11.2026 8,50 8,41

-Bugün genel kurulu olan şirket bulunmuyor.

-Bugün sermaye artırımı yapacak şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)