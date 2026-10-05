2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracıyla tamamlanan ihalelerde, bileşik faiz oranları yüzde 38-39 bandında gerçekleşti.

Günün ilk ihalesinde, 707 gün (2 yıl) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

• Faiz Oranları: İhalede basit faiz yüzde 36,53, bileşik faiz ise yüzde 39,87 seviyesinde oluştu.

• Satış Miktarı: Toplam 38 milyar 987 milyon liralık nominal teklifin geldiği ihalede, nominal satış 23 milyar 949 milyon lira, net satış ise 24 milyar 242,5 milyon lira oldu.

• Kamu ve Piyasa Yapıcı Satışları: Kamudan gelen 3 milyar 750 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken; piyasa yapıcılarından gelen 27 milyar 269 milyon liralık teklife karşılık 14 milyar liralık satış yapıldı.

5 YILLIK TAHVİLE 47 MİLYAR LİRAYA YAKIN TALEP

Günün ikinci ihalesinde ise 1652 gün (5 yıl) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili piyasaya sunuldu.

• Faiz Oranları: Bu ihalede basit faiz yüzde 35,55, bileşik faiz ise yüzde 38,71 olarak kaydedildi.

• Satış Miktarı: Piyasadan 46 milyar 990 milyon liralık nominal teklifin toplandığı ihalede, nominal satış 27 milyar 705 milyon lira, net satış ise 30 milyar 547,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

• Kamu ve Piyasa Yapıcı Satışları: Kamu kurumlarından gelen 8 milyar 300 milyon liralık talebin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarının sunduğu 33 milyar 185 milyon liralık teklife karşılık ise bu kesime 20 milyar liralık tahsisat yapıldı.