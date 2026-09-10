Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da 100 bin sosyal konut satışına ek olarak 15 bin kiralık konutun vatandaşların kullanımına sunulacağını duyurmuştu.

Erdoğan, kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül itibarıyla başlayacağını açıklarken, ilk etapta bin kiralık konut için hak sahiplerinin kura yöntemiyle belirleneceğini belirtmişti.

İLK ETAPTA BİN 71 KONUT KİRAYA VERİLECEK

Kiralık sosyal konut projesi kapsamında ilk etapta bin 71 konut vatandaşlara kiralanacak.

Konutlar, belirlenen şartları sağlayan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

Hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek.

Kiralık konutlar için kura çekiminin Ekim 2026'da yapılması planlanıyor.

KİRALAR PİYASA RAYİCİNİN YARISI KADAR OLACAK

Projede yer alan konutların bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiraya verilmesi planlanıyor.

1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kira bedellerinin piyasa rayicinin yaklaşık yarısı kadar olması bekleniyor.

Hak sahipleri konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Konutların İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda inşa edilmesi planlanıyor.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu; Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Sancaktepe ve Üsküdar projede yer alması beklenen ilçeler arasında bulunuyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLARINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye hiç evi bulunmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Memurlar, emekliler, engelliler ve konutu kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için ayrıca kontenjan ayrılması planlanıyor.

Başvuru şartlarının ayrıntılarının TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül'de başlayacak.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ve yetkili banka şubeleri aracılığıyla alınacak.

Başvuru sürecinin ardından şartları sağlayan vatandaşlar arasından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.