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Zorlu Enerji'de Yönetim Kurulu Başkanlığına Selen Zorlu Melik atandı. Şirket, yenilenebilir enerji yatırımları ve finansal sürdürülebilirliği öncelik yapacak.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde değişikliğe gitti. Şirket, 2 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun yerine Selen Zorlu Melik'in atandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Selen Zorlu Melik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi. Atamanın, ZES Teknik Enerji Tesisleri Bakım ve Yenileme Anonim Şirketi'nin tüzel kişi temsilcisi sıfatıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Kaynak: KAP

ZORLU ENERJİ'NİN YENİ DÖNEM ÖNCELİKLERİ AÇIKLANDI

Zorlu Enerji, açıklamasında merhum Ahmet Nazif Zorlu'dan devralınan köklü mirasın aynı kararlılıkla geleceğe taşınacağını vurguladı.

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Şirketin önümüzdeki dönemdeki öncelikleri arasında yenilenebilir enerjide öncü yatırım alanlarına yönelmek, yeni iş modelleri geliştirmek ve operasyonel ile finansal sürdürülebilirliği devam ettirmek yer aldı.

Zorlu Enerji ayrıca dönüşen dünya koşullarıyla uyumlu sürdürülebilir gelişimi desteklemeyi hedeflediğini duyurdu.

ZOREN hisseleri günü tavanla kapattı. Hisseler yüzde 9,70’lik yükselişle 1,47 TL’den işlem gördü.

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