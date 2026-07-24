Bültende yer alan bilgilere göre Kurul; Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Tarım Kredi Hayvancılık A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay verdi.

YEO TEKNOLOJİ (YEOTK) SERMAYESİNİ YÜZDE 133,8 ARTIRIYOR

Teknoloji ve enerji sektörünün dikkat çeken şirketlerinden Yeo Teknoloji, sermayesini önemli oranda büyütüyor:

• Eski Sermaye: 355 milyon TL

• Yeni Sermaye: 830 milyon TL

• Artış Oranı: Yaklaşık yüzde 133,80

• Kaynak Detayı: Toplam 475 milyon TL'lik bedelsiz artırımın 266 milyon 367 bin 619,60 TL'si iç kaynaklardan, 208 milyon 632 bin 380,40 TL'si ise kâr payından karşılanacak.

VAKIF GYO (VKGYO) İÇ KAYNAKLARDAN BÜYÜYOR

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren Vakıf GYO da sermaye yapısını güçlendiren kurumlar arasında yer aldı:

• Eski Sermaye: 3 milyar 450 milyon TL

• Yeni Sermaye: 4 milyar 400 milyon TL

• Artış Oranı: Yaklaşık yüzde 27,54

• Kaynak Detayı: 950 milyon TL'lik artışın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

TARIM KREDİ HAYVANCILIK'TAN YÜZDE 300 BEDELSİZ

Tarım Kredi Hayvancılık A.Ş., oransal olarak haftanın en yüksek sermaye artırımına imza attı:

• Eski Sermaye: 50 milyon TL

• Yeni Sermaye: 200 milyon TL

• Artış Oranı: Yüzde 300

• Kaynak Detayı: 150 milyon TL'lik sermaye artırımı tamamen iç kaynaklardan tahsis edilecek.

YATIRIMCI PORTFÖYÜNÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi özkaynaklarını (iç kaynaklar veya kâr payı) sermayeye ekleyerek hisse sayısını artırmasıdır.

Bedelsiz sermaye artırımı şirkete dışarıdan yeni nakit girişi sağlamaz ve yatırımcının cebinden ek bir para çıkmaz.

Yatırımcı açısındansa süreç temel olarak şu anlamlara gelir:

• Hisse Sayınız Artar: Şirketin açıkladığı oran kadar elinizdeki adet yükselir.

• Hisse Fiyatı Bölünür: Aynı oranda hissenin fiyatı düşer.

• Örnek (YEOTK): Elinizde 100 adet hisse varsa, yüzde 133,80 bedelsiz sonrası hisse adediniz yaklaşık 233'e çıkar. Ancak hisse fiyatı da aynı oranda bölüneceği için toplam bakiyeniz ilk an itibarıyla tamamen aynı kalır.

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