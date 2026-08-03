ENAG, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre E-TÜFE temmuzda aylık yüzde 3,07, yıllık ise yüzde 50,49 arttı. Gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı resmi enflasyon verisinde.
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 3,07 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,49 olarak hesaplandı.
Haziran ayında ENAG verilerine göre aylık enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 51,49 seviyesinde gerçekleşmişti.
GÖZLER ŞİMDİ TÜİK'İN ENFLASYON VERİSİNDE
Piyasaların odağı şimdi saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı resmi temmuz ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak veriler, ekonomi yönetiminin para politikası ve piyasa beklentileri açısından yakından takip edilecek.