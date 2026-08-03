Borsa İstanbul şirketleri, elde ettikleri kârı ortaklarıyla paylaşmayı sürdürüyor. 4 Ağustos Salı günü itibarıyla temettü dağıtım listesinde sağlık sektörünün dikkat çeken isimlerinden Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) yer alacak.

Şirket pay sahipleri için 4 Ağustos tarihi, 1. taksit temettü ödemesinin hak kullanım tarihi olarak kaydedilecek.

GENIL temettü ödemesine ilişkin detaylar şu şekilde:

Hisse Başına Brüt Temettü: 0,0161327 TL

Hisse Başına Net Temettü: 0,0137127 TL

Borsa İstanbul düzenlemeleri gereği, 4 Ağustos Salı günü hak kullanımı gerçekleşen temettü ödemeleri, takas süreci (T+2) uyarınca 6 Ağustos 2026 Perşembe günü yatırımcıların hesaplarına nakit olarak yansıyacak.

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