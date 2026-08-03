Borsa İstanbul A.Ş., 3 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla, bugün bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) paylarında fiyat düzeltmesi yapıldığını duyurdu.

Bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiren şirketlerde, bölünme nedeniyle hisse fiyatında teorik düzeltme uygulanıyor.

YÜZDE 238,16425 ORANINDA BEDELSİZ PAY DAĞITILDI

Katılımevim, yatırımcılarına yüzde 238,16425 oranında bedelsiz pay verdi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelsiz sermaye artırımı sonrası KTLEV paylarının bölünme sonrası teorik fiyatı 46,013 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)