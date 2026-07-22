Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, yatırımcıların yakından takip ettiği temettü ayarlamasının detayları paylaşıldı.

Açıklamaya göre bugün kâr payı dağıtımı yapan Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO) paylarında düzeltmeye gidildi.

GRTHO TEMETTÜ ÖDEMESİ VE YENİ FİYAT DETAYLARI

Borsa İstanbul tarafından ilan edilen hak kullanımı ayarlamasına göre GRTHO hisse senedinin yeni teorik fiyatı ve temettü miktarları şu şekilde:

• Şirket Unvanı / BIST Kodu: Grainturk Holding A.Ş. / GRTHO

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,4490712 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,3817105 TL

• Temettü Sonrası Teorik Fiyat: 233,45 TL

Not: Açıklamada, hesaplanan teorik fiyatın henüz Borsa İstanbul fiyat adımına yuvarlanmadığı vurgulandı. Şirket payları, açılış seansı itibarıyla yeni referans fiyatı üzerinden işlem görmeye başlayacak.