ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son raporda, dezenflasyon sürecinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) öngördüğünden daha yavaş ilerleyeceğini belirterek ilk faiz indiriminin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Banka, yıl sonu politika faizi beklentisini ise yüzde 35 olarak korurken, faiz indirimlerinin daha da gecikebileceği riskine dikkat çekti.

İLK FAİZ İNDİRİMİ 4. ÇEYREK BEKLENTİSİ

Morgan Stanley ekonomistleri Andrea Masia ve Georgi Deyanov'un da yer aldığı raporda, dezenflasyon sürecindeki yavaşlamanın faiz indirimlerini öteleyebileceği belirtildi.

Ekonomistler, mevcut görünümde TCMB'nin ilk faiz indirimini ancak yılın son çeyreğinde gerçekleştirebileceğini öngörürken, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerilemesini beklediklerini ifade etti.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE PETROL FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Raporda, Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

Morgan Stanley'e göre Türkiye; Güney Afrika, Mısır ve İsrail ile birlikte enerji fiyatlarındaki oynaklık ve bölgesel jeopolitik risklerden en fazla etkilenen CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ülkeleri arasında yer alıyor.

Banka, enerji maliyetlerindeki yükselişin TCMB'nin enflasyonla mücadele sürecini zorlaştırabileceğini değerlendirdi.

FAİZ İNDİRİMİ DAHA DA GECİKEBİLİR

Raporda, yükselen enerji fiyatları, döviz kuru üzerindeki baskının yeniden artması, küresel risk iştahındaki zayıflama veya iç talebin beklenenden güçlü kalmasının yalnızca faiz indirimlerini geciktirmekle kalmayıp, gerekli görülmesi halinde ek parasal sıkılaştırma ihtiyacını da gündeme getirebileceği ifade edildi.

DAHA HIZLI FAİZ İNDİRİMİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Morgan Stanley analistlerine göre daha erken veya daha güçlü bir faiz indirimi sürecinin başlayabilmesi için aylık enflasyondaki yavaşlamanın hız kazanması, döviz kurunda istikrarın sağlanması ve ekonomik büyümenin daha belirgin şekilde yavaşlaması gerekiyor.

Raporda, bu koşulların oluşması halinde TCMB'nin daha kapsamlı bir gevşeme döngüsüne başlayabileceği değerlendirmesine yer verildi.