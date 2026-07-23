Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AŞ (BIST: DESPC) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü inceleme kapsamında bir yatırımcı hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'nın 22 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/46 sayılı bülteninde yer alan karara göre, DESPC paylarında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 ve 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle tedbir uygulanmasına hükmedildi.

6 AY BOYUNCA İŞLEM YAPAMAYACAK

Kurul kararı kapsamında Salih Can Bülbül hakkında, 23 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.

Söz konusu tedbir, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ile piyasa bozucu eylemlerin önlenmesi amacıyla, SPK'nın V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği hükümleri çerçevesinde alındı.