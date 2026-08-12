OZSUB'un 2026 yılı ilk 6 aylık dönemde satışları 1,50 milyar TL oldu. Şirketin satışları geçen yılın aynı döneminde 1,77 milyar TL seviyesindeydi. Böylece satışlarda yıllık bazda %15 düşüş yaşandı.

Buna karşın şirketin brüt kârı 601,79 milyon TL'ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 474,68 milyon TL olan brüt kâr, %27 arttı.

FAVÖK YÜZDE 30 YÜKSELDİ

Özsu Balık'ın FAVÖK'ü de güçlü bir performans gösterdi. Şirketin FAVÖK'ü 439,95 milyon TL olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemindeki 337,56 milyon TL'ye göre %30 artış kaydetti.

NET KÂRDA SERT YÜKSELİŞ

Şirketin bilançosunda en dikkat çekici gelişme net kâr tarafında yaşandı.

OZSIB, 2026 yılının ilk 6 ayında 160,15 milyon TL net dönem kârı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 24,32 milyon TL seviyesindeydi. Böylece şirketin net kârı yıllık bazda %559 arttı.

Bilanço tarafında ise toplam varlıklar 2026'nın ilk çeyreğine göre %7 azalarak 3,66 milyar TL olurken, özkaynaklar %8 artışla 1,42 milyar TL'ye yükseldi. Net borç ise 1,22 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

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