Banka, şirketin Bitcoin satışı yerine hisse ihracı yoluna gitmesinin daha doğru olacağını savundu.

JPMorgan analistleri, Michael Saylor'ın liderliğindeki Strategy şirketinin yeni Bitcoin satış politikasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler tarafından hazırlanan raporda, şirketin kısa süre önce duyurduğu "BTC Monetization Program" kapsamında hem Bitcoin alıcısı hem de satıcısı konumuna gelmesinin, kripto para piyasaları açısından "kaçınılabilir bir iki yönlü risk" oluşturduğu ifade edildi.

"BİTCOİN SATIŞI YERİNE HİSSE İHRACI TERCİH EDİLMELİ"

JPMorgan'a göre Strategy'nin, gelecekteki temettü ödemeleri ve diğer finansal yükümlülüklerini karşılamak amacıyla Bitcoin satmak yerine hisse senedi ihraç ederek kaynak sağlaması daha uygun bir yöntem olabilir.

Analistler, bu yaklaşımın Bitcoin fiyatları üzerinde oluşabilecek gereksiz belirsizlik ve oynaklığı azaltabileceğini değerlendirdi.

1,25 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK HEDEFLENİYOR

Strategy'nin hayata geçirdiği BTC Monetization Program, şirkete 1 milyar 250 milyon dolara kadar nakit kaynak oluşturma imkanı sağlıyor.

Şirketin bu kaynağı;

İmtiyazlı hisse senedi temettülerini finanse etmek,

Faiz giderlerini karşılamak,

Sermaye yapısını optimize etmek amacıyla hisse geri alımları gerçekleştirmek

için kullanabileceği belirtildi.

17 AYLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ KARŞILAYABİLECEK NAKİT REZERVİ BULUNUYOR

Raporda, Strategy'nin halihazırda 2 milyar 550 milyon dolarlık nakit rezervine sahip olduğu ve bu tutarın şirketin yaklaşık 17 aylık temettü ve faiz giderlerini karşılayabilecek seviyede olduğu vurgulandı.

JPMorgan, mevcut finansal durum dikkate alındığında Bitcoin satışının zorunlu olmadığını, farklı finansman yöntemlerinin hem şirket hem de kripto para piyasaları açısından daha sağlıklı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kaynak: Ekonomim

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