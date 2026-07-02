SOHOE hisseleri 6 Temmuz'da, ORZAX hisseleri ise 7 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada iki şirketin paylarının kotasyona alındığını ve işlem göreceği tarihleri duyurdu.

SOHOE HİSSELERİ 6 TEMMUZ'DA İŞLEM GÖRECEK

Açıklamaya göre, Soho Giyim ve Enerji A.Ş. sermayesini temsil eden 306.760.337,13 TL nominal değerli paylar Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi kapsamında kota alındı.

Halka arz edilen 100 milyon TL nominal değerli paylar, 6 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da, 15 TL baz fiyatla, "SOHOE.E" işlem kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

Şirket paylarında maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi.

ORZAX HİSSELERİ 7 TEMMUZ'DA BORSADA OLACAK

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden 338.500.000 TL nominal değerli paylar da kotasyona alındı.

Halka arz edilen 52,5 milyon TL nominal değerli paylar ise 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da, 69 TL baz fiyatla, "ORZAX.E" işlem koduyla ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

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