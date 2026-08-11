İş Yatırım'ın 11 Ağustos 2026 saat 15.20 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu. İş Yatırım'ın net işlem hacmi 761,9 milyon TL alım yönünde gerçekleşti.

ALIM TARAFINDA ÖNE ÇIKAN HİSSLER

Hisse Net Lot Pay GSRAY 47.671.608 %22,64 EREGL 19.585.863 %9,30 BTCIM 4.629.844 %2,20 SKBNK 3.970.443 %1,89 PSGYO 3.772.632 %1,79

SATIŞ TARAFINDAN ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay HEKTS -11.874.218 %4,63 SASA -9.302.287 %3,63 GAIKOV -7.450.000 %2,91 ESIGCV -7.050.000 %2,75 DAPGM -7.046.305 %2,75

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