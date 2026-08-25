Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) hisselerinde 25 Ağustos 2026 Salı günü haftanın ikinci işlem gününde alım ve satım yapan aracı kurumlar belli oldu.

18 Ağustos'ta 73,70 TL baz fiyatla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan CITAS, ilk dört işlem gününde tavan serisini sürdürdü. Hisse, 24 Ağustos'ta tavan serisini bozarken, 25 Ağustos'ta da satış baskısıyla güne başladı.

Saat 11.32 itibarıyla CITAS hisseleri yaklaşık 117 TL seviyesinde işlem görürken, hissede ilk 5 alıcının toplam net alımı 2 milyon 14 bin 793 lot, ilk 5 satıcının toplam net satışı ise 2 milyon 67 bin 536 lot oldu. Böylece ilk 5 kurum bazında 52 bin 743 lot net satış gerçekleşti.

CITAS'TA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Alım tarafında Midas ilk sırada yer aldı. Midas'ın net alımı 582 bin 125 lot olurken, toplam alımlar içindeki payı yüzde 19,12 olarak gerçekleşti.

Aracı kurum Net lot Pay Ortalama maliyet Midas 582.125 %19,12 124,115 TL İş Yatırım 451.854 %14,84 120,759 TL Vakıf Yatırım 379.070 %12,45 123,078 TL Ziraat Yatırım 344.114 %11,30 123,284 TL Garanti BBVA 257.630 %8,46 120,427 TL

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA DENİZ YATIRIM ÖNE ÇIKTI

Aracı kurum Net lot Pay Ortalama maliyet Deniz Yatırım -706.438 %23,20 122,546 TL Yapı Kredi -446.422 %14,66 122,701 TL Bank of America -306.161 %10,06 120,891 TL A1 Capital -305.996 %10,05 120,55 TL İnfo Yatırım -302.519 %9,94 119,439 TL

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