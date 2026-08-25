5 günlük yükselişin ardından tavan bozan Çitlekçi'de (CITAS) satış baskısı devam ediyor. Elden çıkaranlar belli oldu.
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) hisselerinde 25 Ağustos 2026 Salı günü haftanın ikinci işlem gününde alım ve satım yapan aracı kurumlar belli oldu.
18 Ağustos'ta 73,70 TL baz fiyatla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan CITAS, ilk dört işlem gününde tavan serisini sürdürdü. Hisse, 24 Ağustos'ta tavan serisini bozarken, 25 Ağustos'ta da satış baskısıyla güne başladı.
Saat 11.32 itibarıyla CITAS hisseleri yaklaşık 117 TL seviyesinde işlem görürken, hissede ilk 5 alıcının toplam net alımı 2 milyon 14 bin 793 lot, ilk 5 satıcının toplam net satışı ise 2 milyon 67 bin 536 lot oldu. Böylece ilk 5 kurum bazında 52 bin 743 lot net satış gerçekleşti.
CITAS'TA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
Alım tarafında Midas ilk sırada yer aldı. Midas'ın net alımı 582 bin 125 lot olurken, toplam alımlar içindeki payı yüzde 19,12 olarak gerçekleşti.
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay
|Ortalama maliyet
|Midas
|582.125
|%19,12
|124,115 TL
|İş Yatırım
|451.854
|%14,84
|120,759 TL
|Vakıf Yatırım
|379.070
|%12,45
|123,078 TL
|Ziraat Yatırım
|344.114
|%11,30
|123,284 TL
|Garanti BBVA
|257.630
|%8,46
|120,427 TL
Kaynak: ForInvest
SATIŞ TARAFINDA DENİZ YATIRIM ÖNE ÇIKTI
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay
|Ortalama maliyet
|Deniz Yatırım
|-706.438
|%23,20
|122,546 TL
|Yapı Kredi
|-446.422
|%14,66
|122,701 TL
|Bank of America
|-306.161
|%10,06
|120,891 TL
|A1 Capital
|-305.996
|%10,05
|120,55 TL
|İnfo Yatırım
|-302.519
|%9,94
|119,439 TL
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