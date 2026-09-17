Borsa İstanbul’da dün yaşanan sert satışların ardından bugün toparlanma görüldü. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da dün yaşanan sert satışların ardından bugün toparlanma görüldü. BIST 100 endeksi yazım sırasında yüzde 1,44 yükselişle 13.304 puandan işlem görüyor.
Endeksteki yükselişle birlikte hisselerde de hareketlilik arttı. Borsa İstanbul’da günün öne çıkan yükselen ve düşen hisseleri belli oldu.
YÜKSELEN HİSSELER
TSİ 11.45 itibarıyla günün yükselenleri arasında GRNYO, NETGL ve AKCNS öne çıktı. GRNYO yüzde 10 yükselişle 11,77 TL’ye ulaşırken, NETGL yüzde 9,95 artışla 28,06 TL’den işlem gördü.
|Hisse
|Son Fiyat
|Değişim
|GRNYO
|11,77 TL
|%10,00
|NETGL
|28,06 TL
|%9,95
|AKCNS
|222,00 TL
|%8,82
|TKFEN
|253,00 TL
|%7,80
|DIRIT
|25,50 TL
|%7,14
DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son Fiyat
|Değişim
|VANGD
|76,05 TL
|%-10,00
|TRHOL
|3.645 TL
|%-10,00
|TKNKA
|126,90 TL
|%-10,00
|SVGYO
|12,60 TL
|%-10,00
|KZGYO
|22,50 TL
|%-10,00
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