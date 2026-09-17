Borsa İstanbul’da dün yaşanan sert satışların ardından bugün toparlanma görüldü. BIST 100 endeksi yazım sırasında yüzde 1,44 yükselişle 13.304 puandan işlem görüyor.

Endeksteki yükselişle birlikte hisselerde de hareketlilik arttı. Borsa İstanbul’da günün öne çıkan yükselen ve düşen hisseleri belli oldu.

YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 11.45 itibarıyla günün yükselenleri arasında GRNYO, NETGL ve AKCNS öne çıktı. GRNYO yüzde 10 yükselişle 11,77 TL’ye ulaşırken, NETGL yüzde 9,95 artışla 28,06 TL’den işlem gördü.

Hisse Son Fiyat Değişim GRNYO 11,77 TL %10,00 NETGL 28,06 TL %9,95 AKCNS 222,00 TL %8,82 TKFEN 253,00 TL %7,80 DIRIT 25,50 TL %7,14

DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Değişim VANGD 76,05 TL %-10,00 TRHOL 3.645 TL %-10,00 TKNKA 126,90 TL %-10,00 SVGYO 12,60 TL %-10,00 KZGYO 22,50 TL %-10,00

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