Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD), kâr payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, pay başına brüt 2,5711011 TL ve net 2,1854359 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklif genel kurulda kabul edildi.

MCARD TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

KAP bildiriminde yer alan takvime göre, MCARD hisselerinde temettü için hak kullanım tarihi 23 Ekim 2026 olarak belirlendi. Temettü ödemesinin ise 26 Ekim 2026 tarihinde yatırımcı hesaplarına geçmesi bekleniyor.

Dağıtımda yüzde 15 stopaj uygulanırken, yatırımcıların eline pay başına net 2,1854359 TL geçecek.

MCARD TEMETTÜ DAĞITIM DETAYLARI

Temettü bilgisi Tutar / Tarih Hisse başına brüt temettü 2,5711011 TL Hisse başına net temettü 2,1854359 TL Stopaj oranı %15 Hak kullanım tarihi 23 Ekim 2026 Ödeme tarihi 26 Ekim 2026

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