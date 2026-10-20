Borsa İstanbul'un dev şirketlerinden Koç Holding (KCHOL), dünya çapında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Küresel holdinglerin piyasa değerlerine göre sıralandığı listede Türkiye'den yalnızca Koç Holding yer aldı. Şirket, 10,34 milyar dolarlık piyasa değeriyle Samsung, General Electric ve SoftBank gibi dünya devlerinin bulunduğu sıralamada 37'nci basamağa yerleşti.

KOÇ HOLDİNG DÜNYANIN EN DEĞERLİ 40 HOLDİNGİ ARASINDA

Companiesmarketcap verilerine dayandırılan küresel sıralamada, dünyanın piyasa değeri en yüksek 40 holdingi belirlendi.

Türkiye'yi listede temsil eden tek şirket olan Koç Holding, 10,34 milyar dolarlık piyasa değeriyle 37'nci sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da KCHOL koduyla işlem gören şirket, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleriyle Türkiye'nin en büyük holdingleri arasında bulunuyor.

Koç Holding'in listede yer alması, Türk şirketlerinin küresel piyasa değeri sıralamalarındaki konumunu da gündeme taşıdı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE SAMSUNG VAR

Dünyanın en değerli holdingleri sıralamasında ilk sırayı 1,037 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Güney Kore merkezli Samsung aldı.

Samsung'u 322,97 milyar dolarla ABD merkezli General Electric ve 213,26 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri merkezli International Holding Company takip etti.

İlk 10 sırada yer alan şirketler şöyle:

Sıra Şirket Ülke Piyasa değeri 1 Samsung Güney Kore 1,037 trilyon $ 2 General Electric ABD 322,97 milyar $ 3 International Holding Company BAE 213,26 milyar $ 4 Reliance Industries Hindistan 171,34 milyar $ 5 SoftBank Group Japonya 164,12 milyar $ 6 Hitachi Japonya 163,75 milyar $ 7 Danaher ABD 157,77 milyar $ 8 Eaton İrlanda 152,01 milyar $ 9 Sony Japonya 144,61 milyar $ 10 Investor AB İsveç 127,83 milyar $

KOÇ HOLDİNG HANGİ ŞİRKETLERİ GERİDE BIRAKTI?

Koç Holding, listenin 37'nci sırasında yer alırken Endonezya, Filipinler ve Norveç merkezli üç şirketi geride bıraktı.

Listenin son beş sırasındaki şirketler şöyle;

Sıra Şirket Ülke Piyasa değeri 36 Hikari Tsushin Japonya 10,36 milyar $ 37 Koç Holding (KCHOL) Türkiye 10,34 milyar $ 38 Astra International Endonezya 9,98 milyar $ 39 SM Investments Filipinler 9,67 milyar $ 40 Aker ASA Norveç 9,45 milyar $

Koç Holding ile bir üst sıradaki Hikari Tsushin arasında yaklaşık 20 milyon dolarlık piyasa değeri farkı bulunuyor.

KCHOL HİSSESİ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖRÜYOR

Koç Holding, Borsa İstanbul'da KCHOL işlem koduyla yatırımcılarla buluşuyor.

Enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim, finans ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındıran holding, Türkiye ekonomisinin önemli kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Küresel sıralamadaki 10,34 milyar dolarlık piyasa değeri, şirketin belirli bir tarihteki borsa değerini yansıtıyor. Hisse fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak piyasa değeri ve sıralama da değişebiliyor.