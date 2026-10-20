Yapı Kredi Yatırım’ın 20 Ekim 2026 tarihli hisse senedi alım satım verileri belli oldu. Saat 15.37 itibarıyla paylaşılan tabloda, kurumun net alım tarafında SASA, net satış tarafında ise SOIMLV öne çıktı.

Verilere göre Yapı Kredi Yatırım’ın net lot bazında en fazla alım yaptığı hisse, 74 milyon 621 bin 797 lot ile SASA oldu. SASA’yı 15 milyon 872 bin 319 lotla BTCIM ve 14 milyon 931 bin 287 lotla FRIOUV izledi.

EN ÇOK NET ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet SASA 74.621.797 25,66 1,675 BTCIM 15.872.319 5,46 1,603 FRIOUV 14.931.287 5,13 0,02 CANTE 10.539.066 3,62 0,992 PAHOL 9.009.517 3,10 0,954

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet SOIMLV -12.381.997 14,06 0,03 GAILDV -11.185.325 12,70 0,03 AS1KVV -9.981.676 11,34 0,047 ICUGS -4.599.154 5,22 1,248 GLRYH -4.551.347 5,17 1,616

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