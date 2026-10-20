Yapı Kredi Yatırım’ın gün sonu alım satım verilerine göre, kurumun net alım tarafında SASA ilk sırada yer alırken, satış tarafında SOIMLV hisseleri öne çıktı.
Yapı Kredi Yatırım’ın 20 Ekim 2026 tarihli hisse senedi alım satım verileri belli oldu. Saat 15.37 itibarıyla paylaşılan tabloda, kurumun net alım tarafında SASA, net satış tarafında ise SOIMLV öne çıktı.
Verilere göre Yapı Kredi Yatırım’ın net lot bazında en fazla alım yaptığı hisse, 74 milyon 621 bin 797 lot ile SASA oldu. SASA’yı 15 milyon 872 bin 319 lotla BTCIM ve 14 milyon 931 bin 287 lotla FRIOUV izledi.
EN ÇOK NET ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet
|SASA
|74.621.797
|25,66
|1,675
|BTCIM
|15.872.319
|5,46
|1,603
|FRIOUV
|14.931.287
|5,13
|0,02
|CANTE
|10.539.066
|3,62
|0,992
|PAHOL
|9.009.517
|3,10
|0,954
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet
|SOIMLV
|-12.381.997
|14,06
|0,03
|GAILDV
|-11.185.325
|12,70
|0,03
|AS1KVV
|-9.981.676
|11,34
|0,047
|ICUGS
|-4.599.154
|5,22
|1,248
|GLRYH
|-4.551.347
|5,17
|1,616
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