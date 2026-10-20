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Yapı Kredi Yatırım’ın gün sonu alım satım verilerine göre, kurumun net alım tarafında SASA ilk sırada yer alırken, satış tarafında SOIMLV hisseleri öne çıktı.

Yapı Kredi Yatırım’ın 20 Ekim 2026 tarihli hisse senedi alım satım verileri belli oldu. Saat 15.37 itibarıyla paylaşılan tabloda, kurumun net alım tarafında SASA, net satış tarafında ise SOIMLV öne çıktı.

Verilere göre Yapı Kredi Yatırım’ın net lot bazında en fazla alım yaptığı hisse, 74 milyon 621 bin 797 lot ile SASA oldu. SASA’yı 15 milyon 872 bin 319 lotla BTCIM ve 14 milyon 931 bin 287 lotla FRIOUV izledi.

EN ÇOK NET ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet
SASA 74.621.797 25,66 1,675
BTCIM 15.872.319 5,46 1,603
FRIOUV 14.931.287 5,13 0,02
CANTE 10.539.066 3,62 0,992
PAHOL 9.009.517 3,10 0,954

Yapı Kredi Yatırım’ın alım listesinde: Zirve SASA’nın!, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

Yapı Kredi Yatırım alım satım listesi: SASA ilk sırada Yapı Kredi Yatırım alım satım listesi: SASA ilk sırada

EN ÇOK NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet
SOIMLV -12.381.997 14,06 0,03
GAILDV -11.185.325 12,70 0,03
AS1KVV -9.981.676 11,34 0,047
ICUGS -4.599.154 5,22 1,248
GLRYH -4.551.347 5,17 1,616

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