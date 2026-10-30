Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, hissenin seans başlangıcında baz alınacak teorik fiyatı paylaşıldı.

Açıklanan hak kullanımı detaylarına göre, hisse başına yapılacak kâr payı dağıtımı ve seans başlangıç fiyatı şu şekilde belirlendi:

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0960384 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0816326 TL

• Teorik Fiyat: 7,744 TL

Borsa İstanbul yönetiminden yapılan duyuruda, hesaplanan 7,744 TL'lik teorik fiyatın fiyat adımına henüz yuvarlanmadığı ve hisse senedinin yeni işlem gününe düzeltilmiş bu referans değer üzerinden başlayacağı kaydedildi.