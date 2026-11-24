Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2026 dönemine ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artarken inşaat sektöründe yüzde 3,8 geriledi. Hizmet ve perakende ticarette güven artışı sürerken inşaat sektöründeki düşüş öne çıktı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Hizmet sektörü güven endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 109,9 seviyesine yükseldi.

Sektörde son üç aylık döneme ilişkin iş durumu endeksi yüzde 0,4, hizmetlere olan talep endeksi ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Gelecek üç aylık döneme ilişkin talep beklentisi de yüzde 0,9 yükselerek 116 seviyesine ulaştı.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIŞ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, aylık bazda yüzde 0,9 artışla 113,6 değerini aldı.

Son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlara ilişkin endeks yüzde 0,7 gerilerken mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0,2 düştü. Söz konusu düşüş, sektörde mal stoklarının arttığına işaret etti.

Buna karşın gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 3,5 artarak 127,9 seviyesine çıktı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Diğer iki sektörün aksine güven kaybının yaşandığı inşaat sektöründe endeks, kasım ayında yüzde 3,8 azalarak 80,2 seviyesine geriledi.

Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyine ilişkin endeks yüzde 3 düşüşle 78,3 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısına ilişkin beklenti endeksi ise yüzde 4,5 azalarak 82 seviyesine indi.