Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankasının yeni kararı öncesinde ekonomistlerin büyük çoğunluğu 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyordu. Kararın ardından piyasalarda altın, gümüş ve Borsa İstanbul'da düşüş görülürken, dolar yükseldi.

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Faiz kararının ardından kayda değer bir yükseliş ve düşüş görülmedi. Gram altın ve gram gümüş gerilerken Borsa İstanbul'da da düşüş kaydedildi. Dolar/TL ise yukarı yönlü hareket etti.

TSİ 14.04 itibarıyla gram altın yüzde 1,43 düşüşle 6.504,6 TL'den işlem gördü. Gram gümüş ise yüzde 3,61'lik düşüş ile 89,09 TL seviyesine geriledi.

Dolar aynı saatlerde yüzde 0,14 yükselişle 49,6 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi TSİ 14.00 itibarıyla yüzde 0,72 düşüşle 11.497 puana geriledi.

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