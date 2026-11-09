Tüpraş'ın (TUPRS) 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından 8 aracı kurumdan hisseye yönelik hedef fiyat ve tavsiye geldi. Dört kurum hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken, diğer dört kurum mevcut hedeflerini korudu. Tüpraş için açıklanan hedef fiyatlar 395 TL ile 510 TL arasında değişirken, sekiz kurumun ortalama hedef fiyatı 474,50 TL olarak hesaplandı.

TÜPRAŞ'IN 9 AYLIK NET KÂRI YÜZDE 328 ARTTI

Tüpraş, 2026 yılının ilk dokuz ayında 121,30 milyar TL net dönem kârı elde etti.

Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 28,31 milyar TL'ye göre yüzde 328 artış gösterdi.

Satış gelirleri yüzde 51 artarak 1 trilyon 174 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK 59,46 milyar TL'den 163,95 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin yalnızca üçüncü çeyrekteki net dönem kârı ise 68,68 milyar TL oldu. Açıklanan kâr, piyasanın yaklaşık 60,57 milyar TL seviyesindeki ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Tüpraş, üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından 2026 yılı net rafineri marjı beklentisini de varil başına 13-15 dolardan 20-22 dolara yükseltti.

TÜPRAŞ İÇİN 8 ARACI KURUMUN HEDEF FİYATI

9 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan değerlendirmelere göre Tüpraş için açıklanan hedef fiyatlar şöyle:

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Vakıf Yatırım 510,00 TL Endeks üstü getiri %51,78 Gedik Yatırım 501,00 TL Endekse paralel getiri %49,10 Deniz Yatırım 494,00 TL Al %47,02 Tacirler Yatırım 481,00 TL Al %43,15 Ak Yatırım 480,00 TL Endeks üstü getiri %42,86 İş Yatırım 477,00 TL Al %41,96 Kuveyt Türk Yatırım 458,00 TL Al %36,31 Şeker Yatırım 395,00 TL Al %17,56

Prim potansiyelleri 336,00 TL referans fiyat üzerinden hesaplanmıştır.

DÖRT ARACI KURUM HEDEF FİYATINI YÜKSELTTİ

Tüpraş'ın bilançosunun ardından dört aracı kurum hedef fiyatlarında yukarı yönlü güncelleme yaptı.

Deniz Yatırım, Tüpraş için daha önce 416,25 TL olarak belirlediği hedef fiyatı 494 TL'ye yükseltti. Kurum, "al" tavsiyesini korudu.

Kuveyt Türk Yatırım, hedef fiyatını 376,90 TL'den 458 TL'ye çıkardı. Kurumun hisseye yönelik tavsiyesi "al" olarak devam etti.

İş Yatırım, hedef fiyatında 365,25 TL'den 477 TL'ye yükseliş yönünde revizyon gerçekleştirdi. Kurum, "al" tavsiyesini değiştirmedi.

Ak Yatırım ise hedef fiyatını 460 TL'den 480 TL'ye yükseltirken, "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT VAKIF YATIRIM'DAN

Sekiz kurum arasında Tüpraş için en yüksek hedef fiyatı 510 TL ile Vakıf Yatırım açıkladı.

Gedik Yatırım 501 TL, Deniz Yatırım ise 494 TL hedef fiyat belirledi.

En düşük hedef fiyat 395 TL ile Şeker Yatırım'dan geldi.

Sekiz kurumun hedef fiyatlarının aritmetik ortalaması 474,50 TL olurken, bu tutar 336 TL referans fiyata göre yaklaşık yüzde 41,22 oranında teorik yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

Ancak kurumlar arasında tavsiye farklılıkları bulunuyor. Beş kurum "al", iki kurum "endeks üstü getiri", bir kurum ise "endekse paralel getiri" tavsiyesi verdi.

Hedef fiyatlar, aracı kurumların geleceğe yönelik değerleme tahminlerini yansıtıyor. Söz konusu fiyatlara ulaşılması garanti edilmiyor.