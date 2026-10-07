Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında 2027 Ocak ayında emekli maaşları ve asgari ücrette beklenen artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10'luk zam öngörürken, asgari ücrette seçim takvimine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış beklediğini söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 900 TL OLABİLİR

Karakaş'ın hesabına göre, mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, yaklaşık yüzde 10'luk artışla ocak ayında 25 bin 900 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık kümülatif artış yüzde 5,56 seviyesine ulaştı. Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 30 civarında gerçekleşeceği varsayımıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,50-10 civarında zam beklentisi olduğunu belirtti.

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN 34 BİN 680 TL HESABI

Karakaş, en düşük memur emekli aylığının mevcut durumda 31 bin 527 TL olduğunu belirterek, yüzde 8'lik artışla bu tutarın yaklaşık 34 bin 49 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyona karşı sabit gelirlilerin korunacağı yönündeki yaklaşımının uygulanması halinde ise Karakaş, artışın yüzde 10'a ulaşabileceğini ve en düşük memur emekli aylığının 34 bin 680 TL olabileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 50 ZAM SENARYOSU

Karakaş'ın değerlendirmesinde asgari ücret için ise seçim takvimi öne çıktı.

Karakaş, seçimin Temmuz 2027'den önce yapılması halinde, 2027 Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 50 zam yapılabileceğini öngördü. Seçimin daha ileri bir tarihe kalması halinde ise artışın en az yüzde 30 seviyesinde olabileceğini belirtti.

Uzman isim, yüzde 50'lik artışın dahi yılın ilerleyen dönemlerinde asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalabileceğini savundu.

YOKSULLUK SINIRI 40 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR

Karakaş, mevcut 37 bin 801 TL'lik yoksulluk sınırına dikkat çekerek bu tutarın aralık ayında 40 bin TL'ye yaklaşabileceğini söyledi.

İstanbul'da kiraların 30-40 bin TL bandında seyrettiğine işaret eden Karakaş, mevcut ücretlerin temel ihtiyaçları karşılamada zorlandığını belirtti.

görüşmelerinde işçi temsilcilerinin yoksulluk sınırının altında kalacak teklifleri kabul etmemesi gerektiğini ifade etti.

EMEKLİLERE REFAH PAYI ÇAĞRISI

Karakaş ayrıca emekli maaşlarının mevcut seviyelerinin yoksulluk sınırının altında kaldığını belirterek ocak ayından itibaren emeklilere refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

Emekli maaşları ve asgari ücretteki nihai rakamların ise ocak ayına kadar açıklanacak enflasyon verileri ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Karakaş'ın rakamları resmi zam oranları değil, kendi değerlendirme ve tahminleri olarak öne çıkıyor.