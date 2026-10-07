Ağustos 2026 döneminde 73,70 TL sabit fiyatla halka arz edilen ve Tera Yatırım’ın liderliğinde Borsa İstanbul'a adım atan şirket payları, son dönemde yaşadığı sert satış baskısının ardından güçlü bir tepki alımı dalgası başlattı.

GÜN İÇİ TABAN YAKININDAN TAVAN FİYATA DEV BÜKÜLME

Halka arzının ardından eylül ortasında yaşanan yoğun satışlarla üst üste taban serileri gören CITAS, 24 Eylül itibarıyla taban kilitlerini kırarak tavan serilerine başlamıştı.

7 Ekim 2026 seansına da satıcılı bir başlangıç yapan ve gün içerisinde en düşük 107,10 TL seviyesine kadar gerileyerek tabana yaklaşan hisse senetleri, günün ikinci yarısında gelen alımlarla hızla toparlandı.

Hisse, saat 15:38 itibarıyla yüzde 9,95 artışla 127,10 TL tavan fiyata ulaşırken, toplam işlem hacmi 1,16 Milyar TL seviyesine çıktı.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA GARANTİ VE BOFA SÜRPRİZİ

Günün ikinci yarısında hisseyi tavana taşıyan alım tarafında ilk 5 aracı kurum toplamda 1.288.672 lot alım yaparken, net alımların toplamı 267.493 lot olarak gerçekleşti.

Alım ve satım tarafında öne çıkan ilk 5 kurumun dağılımı şu şekilde oluştu:

En Çok Alım Yapan Kurumlar (Net Alıcılar)



• Garanti BBVA Yatırım: 609.457 lot net alımla alım tarafının yüzde 39,56'sını tek başına göğüsledi (Maliyet: 121,611 TL).

• Bank of America (BofA): 403.368 lot net alım gerçekleştirerek yüzde 26,18'lik paya sahip oldu (Maliyet: 115,484 TL).

• Deniz Yatırım: 125.083 lot (yüzde 8,12 pay / Maliyet: 134,302 TL).

• İnfo Yatırım: 81.505 lot (yüzde 5,29 pay / Maliyet: 126,799 TL).

• Ata Yatırım: 69.259 lot (yüzde 4,50 pay / Maliyet: 126,921 TL).

• Diğer: 252.027 lot (yüzde 16,36 pay).

En Çok Satış Yapan Kurumlar (Net Satıcılar)



• Kuveyt Türk Yatırım: -233.885 lot (yüzde 15,18 pay / Maliyet: 114,849 TL)

• Ziraat Yatırım: -224.429 lot (yüzde 14,57 pay / Maliyet: 122,328 TL)

• İş Yatırım: -219.685 lot (yüzde 14,26 pay / Maliyet: 125,307 TL)

• Midas: -174.033 lot (yüzde 11,30 pay / Maliyet: 121,95 TL)

• Vakıf Yatırım: -169.147 lot (yüzde 10,98 pay / Maliyet: 127,796 TL)

• Diğer: -519.520 lot (yüzde 33,72 pay)

Halka arz sürecini yürüten ve fonlarında ağırlıklı olarak CITAS bulunduran Tera Yatırım bünyesindeki fon takipleri sürerken, hissedeki bu sert dönüş hareketinin önümüzdeki seanslardaki seyri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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