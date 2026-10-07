85,40 TL talep toplama fiyatıyla Borsa İstanbul’a gelen TKNKA, Tera Portföy fonlarının alımıyla 3 Eylül 2026’da 209,00 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra son bir aydır aralıksız devam eden düşüş trendinin ardından halka arz fiyatının da altına geriledi.

Şirket yönetiminin düşüşü engellemek adına devreye soktuğu pay geri alım hamlelerine rağmen hissedeki kayıplar derinleşiyor.

7 Ekim 2026 tarihli seansta gün içerisinde taban seviyelerden gelen alımlarla bir miktar toparlanma emaresi gösterse de hissedeki satış baskısı galip geldi ve TKNKA payları saat 17:13 itibarıyla yüzde 9,99 düşüşle 51,45 TL seviyesinde yeniden taban oldu.

GÜN İÇİ PARA GİRİŞ/ÇIKIŞI VE ARACI KURUM DAĞILIMI

7 Ekim 2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre ilk 5 alıcı kurum toplamda 1.124.895.000 TL'lik alım yaparken, ilk 5 satıcı kurumun işlem hacmi 1.365.140.000 TL olarak gerçekleşti. Günlük net para çıkışı ise -240.245.000 TL seviyesinde kaydedildi.

• En Çok Alım Yapan Kurumlar:



o Vakıf Yatırım: 295.307 net lot (%19,36 pay, 53,736 TL maliyet)

o Midas: 230.274 net lot (%15,09 pay, 55,214 TL maliyet)

o İş Yatırım: 224.932 net lot (%14,74 pay, 54,492 TL maliyet)

o Ziraat Yatırım: 191.130 net lot (%12,53 pay, 59,323 TL maliyet)

o Ak Yatırım: 183.252 net lot (%12,01 pay, 54,300 TL maliyet)

o Diğer: 400.774 net lot (%26,27 pay)

• En Çok Satış Yapan Kurumlar:



o Deniz Yatırım: -520.018 net lot (%34,08 pay, 53,738 TL maliyet)

o Bank of America (BofA): -497.831 net lot (%32,63 pay, 54,307 TL maliyet)

o QNB Finansinvest: -158.182 net lot (%10,37 pay, 57,095 TL maliyet)

o Yapı Kredi Yatırım: -102.015 net lot (%6,69 pay, 61,273 TL maliyet)

o Şeker Yatırım: -87.094 net lot (%5,71 pay, 57,544 TL maliyet)

o Diğer: -160.529 net lot (%10,52 pay)

Sert satışların merkezinde Deniz Yatırım ve Bank of America'nın (BofA) yer aldığı görülürken, toplam satışların yüzde 66'sından fazlasının bu iki kurum üzerinden gerçekleştiği dikkat çekti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.