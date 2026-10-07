Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/69 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültende 4 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verildi. Akbank, İş Faktoring, Koç Stellantis Finansman ve QNB Bank'ın farklı tür ve tutarlardaki ihraçları Kurul tarafından onaylandı.

Onaylanan ihraçların nitelikli yatırımcıya satış, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış ile yurt dışı satış yöntemleriyle gerçekleştirilebileceği belirtildi.

AKBANK'A ÜÇ AYRI İHRAÇ ONAYI

Akbank T.A.Ş.'nin üç farklı borçlanma aracı ihracına SPK'dan onay çıktı.

Buna göre banka, nitelikli yatırımcılara 30 milyar TL'ye kadar yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edebilecek.

Akbank'ın ayrıca tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik 100 milyar TL'lik tahvil/finansman bonosu ihraç başvurusu da onaylandı.

Bankanın yurt dışına yönelik başvurusunda ise ihraç tavanı 4 milyar dolar olarak belirlendi. Bu kapsamda yeşil/sürdürülebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma araçları ihraç edilebilecek.

İŞ FAKTORİNG'E 15,15 MİLYAR TL'LİK ONAY

İş Faktoring A.Ş.'nin 15 milyar 150 milyon TL nominal ihraç tavanına sahip tahvil/finansman bonosu başvurusu SPK tarafından onaylandı.

İhraç, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilebilecek.

KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN'A 5,073 MİLYAR TL

Koç Stellantis Finansman A.Ş.'ye ise 5 milyar 73 milyon TL'ye kadar tahvil/finansman bonosu ihracı için onay verildi.

Söz konusu borçlanma araçlarının tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanıyor.

QNB BANK'A YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TAHVİL ONAYI

SPK, QNB Bank A.Ş.'nin 5 milyar TL'lik yeşil/sürdürülebilir tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurusunu da onayladı.

İhraçların tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

BORÇLANMA ARACI İHRACI NEDİR?

Borçlanma aracı ihracı, şirketlerin finansman sağlamak amacıyla tahvil ve finansman bonosu gibi araçları yatırımcılara sunarak borçlanmasıdır. SPK'nın ihraç onayı ise şirketin belirtilen tavan tutara kadar borçlanma aracı çıkarabilmesine imkan tanır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.