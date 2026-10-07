Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/69 sayılı bültenini yayımladı. Bültende Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik inceleme sonucunda alınan yaptırım kararları dikkat çekti. Kurul, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verirken, 16 kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresince iptal edilmesini kararlaştırdı.

21 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK'nın 7 Ekim 2026 tarihli bülteninde yer alan karara göre ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 21 kişi hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Suç duyurusunda bulunulan isimler şöyle;

Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Gögebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Sezai Bekgöz, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz, Cengiz Avcı ve Erdem Özkan.

2 YIL İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ

Kurul ayrıca söz konusu 21 kişi hakkında, SPKn'nin 101'inci maddesinin birinci fıkrası ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kararda işlem yasağının, ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle uygulandığı belirtildi.

BAZI KİŞİLERİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

SPK'nın bir diğer yaptırım kararı ise sermaye piyasası lisanslarına ilişkin oldu.

ODINE paylarındaki işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulan kişilerden Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Gögebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz ve Erdem Özkan'ın sahip oldukları tüm lisansların, işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi.