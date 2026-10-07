İş Yatırım’ın 7 Ekim 2026 tarihli gün sonu işlemlerinde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu.
İş Yatırım'ın verilerine göre net hacim 1.203.722.120 olarak gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|%
|Maliyet
|SASA
|14.970.081
|8,02
|1,853
|BTCIM
|12.339.578
|6,61
|1,908
|AFIQJV
|10.480.520
|5,61
|1,671
|MRGYO
|8.308.785
|4,45
|1,481
|USAK
|4.062.557
|2,18
|0,406
|Diğer
|136.575.254
|73,14
|-
Kaynak: ForIvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|%
|Maliyet
|IVIIHV
|-8.825.692
|3,21
|0,022
|AEILZV
|-8.099.021
|2,94
|0,081
|PPIUKV
|-7.615.466
|2,77
|0,134
|SOIMGV
|-7.200.000
|2,61
|0,02
|SYIEJV
|-6.933.827
|2,52
|0,02
|Diğer
|-236.682.722
|85,95
|-
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