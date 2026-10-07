İş Yatırım'ın verilerine göre net hacim 1.203.722.120 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet SASA 14.970.081 8,02 1,853 BTCIM 12.339.578 6,61 1,908 AFIQJV 10.480.520 5,61 1,671 MRGYO 8.308.785 4,45 1,481 USAK 4.062.557 2,18 0,406 Diğer 136.575.254 73,14 -

Kaynak: ForIvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet IVIIHV -8.825.692 3,21 0,022 AEILZV -8.099.021 2,94 0,081 PPIUKV -7.615.466 2,77 0,134 SOIMGV -7.200.000 2,61 0,02 SYIEJV -6.933.827 2,52 0,02 Diğer -236.682.722 85,95 -

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