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İş Yatırım’ın 7 Ekim 2026 tarihli gün sonu işlemlerinde alım ve satım tarafında öne çıkan hisseler belli oldu.

İş Yatırım'ın verilerine göre net hacim 1.203.722.120 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet
SASA 14.970.081 8,02 1,853
BTCIM 12.339.578 6,61 1,908
AFIQJV 10.480.520 5,61 1,671
MRGYO 8.308.785 4,45 1,481
USAK 4.062.557 2,18 0,406
Diğer 136.575.254 73,14 -

İş Yatırım’ın radarındaki hisseler belli oldu!, Görsel 1

Kaynak: ForIvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot % Maliyet
IVIIHV -8.825.692 3,21 0,022
AEILZV -8.099.021 2,94 0,081
PPIUKV -7.615.466 2,77 0,134
SOIMGV -7.200.000 2,61 0,02
SYIEJV -6.933.827 2,52 0,02
Diğer -236.682.722 85,95 -

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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