Fon piyasasının belirli bir bölümünde ortaya çıkan soruna ilişkin gereken adımların atıldığını belirten Erdoğan, sürecin hukuki ve ekonomik boyutlarının bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, “Fon piyasasının belli bölümünde çıkan soruna büyük bir kararlılıkla gereken adımları peyderpey atıyoruz” dedi.

“HUKUKİ YÖNDEN GEREKEN YAPILIYOR”

Meselenin öncelikle hukuki boyutuna dikkat çeken Erdoğan, yargı, Anayasa ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılması gerekenlerin ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“En başta hukuki yönü var, yargı, anayasamız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni koordinasyon içinde zaten yapıyor.”

“HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLAR HESABINI VERECEK”

Erdoğan, haksız kazanç sağlayan ve sahtekarlık yapanların hukuki süreç kapsamında hesap vereceğini belirtti.

Erdoğan, “Şunu herkes bilsin: Haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem mahkemelerde hem de mahkeme-i kübra'da yaradana verecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasında yaşanan meselenin yalnızca hukuki açıdan değil, ekonomik boyutunun da bulunduğunu vurguladı. Vatandaşların birikimlerinin ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçlerin işletildiğini söyledi.

“MİLLETİN HAKKINA GİRENLER HESABINI VERECEK”

Fon krizinin ekonomik boyutuna da dikkat çeken Erdoğan, sürecin ekonomi yönetimi ve ilgili tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Şunu herkes bilsin ki; milletin hakkına girenler bunun hesabını verecek. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar.”

“VATANDAŞLARIMIZIN BİRİKİMLERİNİN ÖDENMESİ İÇİN SÜREÇLERİ İŞLETİYORUZ”

Yatırımcıların durumunun da yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, vatandaşların birikimlerinin ödenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, “Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz” diye konuştu.

Fon tasfiyesine yönelik hazırlanan kanun teklifinin de TBMM'ye sunulması planlanıyor. AK Parti'nin hazırladığı 10 maddelik geçici nitelikteki düzenlemenin, 1 milyon liraya kadar varlığı bulunan yatırımcıların tasfiyesine ilişkin hükümler içermesi öngörülüyor.

FON KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞIYOR

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun öncelikli gündeminin sorunun çözümü olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon koordinasyon kurulumuzun birinci gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır.”

Kurulun yoğun bir şekilde çalışacağını belirten Erdoğan, sermaye piyasalarına yönelik olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.