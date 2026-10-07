S&P'nin, Türkiye’nin mülkiyet ve kaza sigortaları piyasasına ilişkin yayımladığı "Sigorta Sektörü ve Ülke Riski Değerlendirmesi: Türkiye Mülkiyet/Kaza Sigortaları" başlıklı analizine göre Türk sigorta sektöründe öz kaynak kârlılığı son üç yıldır istikrarlı bir şekilde yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşti.

Analize göre enflasyonda beklenen gerileme ve bankaların faiz indirim süreçlerine paralel olarak bu oran bir miktar süzülecek olsa da önümüzdeki iki yıl boyunca yüzde 30’un üzerinde seyretmeye devam edecek.

PRİM BÜYÜMESİ VE REEL DEĞER KORUMA STRATEJİSİ

Sektörün 2023-2025 döneminde enflasyonun üzerinde bir gelir büyümesi kaydettiğini belirten derecelendirme kuruluşu, bu başarıda şu faktörlerin etkili olduğunu vurguladı:

• Deprem Sonrası Talep: Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından oluşan yeni iş hacmi ve artan sigorta bilinci.

• Poliçe Düzenlemeleri: Yüksek enflasyona paralel olarak artan sigorta teminatları ve poliçe primlerindeki düzenli yükselişler.

• Döviz ve Enflasyon Koruması: Türk sigorta şirketlerinin enflasyona endeksli ve yabancı para cinsinden sunduğu ürünler sayesinde primlerin ve sunulan teminatların reel değerini korumayı başarması.

Analizde, bu yıl fiyat artışlarının kademeli olarak yavaşlamasıyla prim büyümesinin enflasyonun bir miktar altında kalabileceği, ancak bu durumun şirket kârlılıkları üzerinde belirgin bir olumsuzluk yaratmayacağı kaydedildi.

2026-2027 DÖNEMİ BEKLENTİLERİ

Türkiye ekonomisinin dezenflasyon sürecine girmesiyle birlikte sektörün orta vadeli projeksiyonları da netleşti:

• Nominal Prim Büyümesi: 2026-2027 döneminde nominal prim artışının yüzde 20-25 aralığına çekilmesi bekleniyor.

• Enflasyon Öngörüsü: S&P, Türkiye’de tüketici enflasyonunun 2027 yılında yüzde 19 seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyor.

Derecelendirme kuruluşu ayrıca, Türkiye sigorta sektöründeki genel risk seviyesini "orta derecede düşük" olarak sınıflandırdı.

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