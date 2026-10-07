Borsa İstanbul’da BIST 100 günü yüzde 2,03 düşüşle 12.122,94 puandan tamamladı. Dolar 49,20 TL’ye çıkarken gram altın 6.492,80 TL’ye geriledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7 Ekim 2026 Çarşamba gününü yüzde 2,03 düşüşle 12.122,94 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12.389,72, en düşük ise 12.048,47 puanı gördü. Günlük hareket aralığı verileri piyasanın sert dalgalandığını gösterdi.
BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
BIST 100'de günün en yüksek işlem hacmine sahip hisseleri ASELS, ASTOR ve AKBNK oldu.
|Hisse
|Son fiyat
|Günlük değişim
|Hacim
|ASELS
|348,75 TL
|-%7,25
|17,06 milyar TL
|ASTOR
|184,90 TL
|-%4,98
|12,46 milyar TL
|AKBNK
|69,25 TL
|-%0,36
|10,12 milyar TL
|THYAO
|286,25 TL
|-%1,46
|7,77 milyar TL
|YKBNK
|36,60 TL
|+%0,38
|5,41 milyar TL
YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Günlük değişim
|Hacim
|MARTI
|1,54 TL
|+%10,00
|361,03 milyon TL
|HDFGS
|1,21 TL
|+%10,00
|18,05 milyon TL
|PASEU
|45,54 TL
|+%10,00
|7,33 milyon TL
|RTALB
|2,42 TL
|+%10,00
|109,56 milyon TL
|TDGYO
|7,49 TL
|+%9,99
|20,25 milyon TL
|Hisse
|Son fiyat
|Günlük değişim
|Hacim
|ALKLC
|96,75 TL
|-%10,00
|466,53 bin TL
|TRHOL
|837,00 TL
|-%10,00
|20,93 bin TL
|AHSGY
|5,94 TL
|-%10,00
|54,92 milyon TL
|TGSAS
|123,30 TL
|-%10,00
|200,04 milyon TL
|GENIL
|3,87 TL
|-%10,00
|46,09 milyon TL
DOLAR 49,20 TL SEVİYESİNDE
Serbest piyasada dolar/TL, saat 18.28 itibarıyla 49,1960 alış ve 49,1987 satış seviyesinde bulunurken günlük yüzde 0,04 yükseldi.
Euro/TL ise yüzde 0,59 düşüşle 55,0742 alış ve 55,0850 satış seviyesine geriledi.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ
Altın piyasasında ons altın saat 18.29 itibarıyla 4.106,54 dolar alış, 4.107,13 dolar satış seviyesinde işlem gördü ve günlük yüzde 1,48 geriledi.
Kapalıçarşı'da gram altın ise yüzde 1,38 düşüşle 6.492,80 TL seviyesine indi. Çeyrek altının alış fiyatı 10.387,08 TL, satış fiyatı 10.615,72 TL olurken Cumhuriyet altını 42.333,04 TL'den işlem gördü.
Diğer piyasalarda Brent petrol 101,98 dolar, Bitcoin 82.951 dolar, Ethereum ise 2.559,44 dolar seviyesinde bulunuyor.
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