Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7 Ekim 2026 Çarşamba gününü yüzde 2,03 düşüşle 12.122,94 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12.389,72, en düşük ise 12.048,47 puanı gördü. Günlük hareket aralığı verileri piyasanın sert dalgalandığını gösterdi.

BORSADA EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

BIST 100'de günün en yüksek işlem hacmine sahip hisseleri ASELS, ASTOR ve AKBNK oldu.

Hisse Son fiyat Günlük değişim Hacim ASELS 348,75 TL -%7,25 17,06 milyar TL ASTOR 184,90 TL -%4,98 12,46 milyar TL AKBNK 69,25 TL -%0,36 10,12 milyar TL THYAO 286,25 TL -%1,46 7,77 milyar TL YKBNK 36,60 TL +%0,38 5,41 milyar TL

YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Günlük değişim Hacim MARTI 1,54 TL +%10,00 361,03 milyon TL HDFGS 1,21 TL +%10,00 18,05 milyon TL PASEU 45,54 TL +%10,00 7,33 milyon TL RTALB 2,42 TL +%10,00 109,56 milyon TL TDGYO 7,49 TL +%9,99 20,25 milyon TL

Hisse Son fiyat Günlük değişim Hacim ALKLC 96,75 TL -%10,00 466,53 bin TL TRHOL 837,00 TL -%10,00 20,93 bin TL AHSGY 5,94 TL -%10,00 54,92 milyon TL TGSAS 123,30 TL -%10,00 200,04 milyon TL GENIL 3,87 TL -%10,00 46,09 milyon TL

DOLAR 49,20 TL SEVİYESİNDE

Serbest piyasada dolar/TL, saat 18.28 itibarıyla 49,1960 alış ve 49,1987 satış seviyesinde bulunurken günlük yüzde 0,04 yükseldi.

Euro/TL ise yüzde 0,59 düşüşle 55,0742 alış ve 55,0850 satış seviyesine geriledi.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Altın piyasasında ons altın saat 18.29 itibarıyla 4.106,54 dolar alış, 4.107,13 dolar satış seviyesinde işlem gördü ve günlük yüzde 1,48 geriledi.

Kapalıçarşı'da gram altın ise yüzde 1,38 düşüşle 6.492,80 TL seviyesine indi. Çeyrek altının alış fiyatı 10.387,08 TL, satış fiyatı 10.615,72 TL olurken Cumhuriyet altını 42.333,04 TL'den işlem gördü.

Diğer piyasalarda Brent petrol 101,98 dolar, Bitcoin 82.951 dolar, Ethereum ise 2.559,44 dolar seviyesinde bulunuyor.

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