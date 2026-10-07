Türkiye'de son haftalarda fon piyasasında yaşanan gelişmeler, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine alınması ve piyasa manipülasyonu iddialarına ilişkin genişleyen soruşturma finans piyasalarının en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Süreç yatırımcılar ve Borsa İstanbul üzerinde baskı yaratırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Meclis'te yeni bir açıklama geldi. Yılmaz, "Finans piyasasında risk yok" mesajını verdi. Yılmaz, "Ödemeler Hazine'den karşılanacak" iddialarını da yanıtladı.

"SİSTEMİK BİR RİSK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarının genelinde sistemik risk bulunmadığını vurguladı.

Yılmaz, "Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

ÜÇ ŞİRKETİN 17 FONUNDA 43 BİN 643 YATIRIMCIYA ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR!

Yılmaz ödemelerin yapılacağı tarihe ilişkin "Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirketin 17 fonunda 43 bin 643 yatırımcısına Perşembe günü ödeme yapılacaktır. Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2 bin 98 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunların çözüleceği planlanmaktadır." dedi.

"SORUNA OLDUĞUNDAN BÜYÜK VEYA KÜÇÜK BİR ANLAM ATFETMEYELİM"

Sermaye piyasalarına yönelik tedbirlerin devam edeceğini belirten Yılmaz, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin kamuoyunda ele alınış biçimine ilişkin de mesaj verdi:

"Yanlışların üzerine kararlılıkla giderken, çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın geneline ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak, iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum."

Yılmaz, medya ve sosyal medyada yapılan değerlendirmelere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen bu soruna olduğundan büyük veya olduğundan küçük bir anlam atfetmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde, yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz."

"VÜCUDUN KENDİSİNE ZARAR VERMEYELİM"

Yılmaz, "Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tasfiye ederken, vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum." dedi.

"TÜRKİYE HEDEFİNDEN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAKTIR"

Türkiye'nin sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinin devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Bilinmesini isterim ki Türkiye, kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır." dedi.

"Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkânlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz."

Yılmaz, yatırımcıların haklarının korunmasına ilişkin, "Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken, sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HUKUK DIŞI EYLEMLERDE BULUNAN SONUÇLARINA KATLANACAK"

Sorunlu fonlara yönelik çalışmaların ilk günden itibaren başlatıldığını belirten Yılmaz, sorumlulara ilişkin ise net mesaj verdi:

"Sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden başlattık."

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun, hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır."

HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK

Genel Kurul'da Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı. Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak" ifadelerini kullandı.