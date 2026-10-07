Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında bugün eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifade veren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kaya'nın artık partinin üyesi ve mensubu olmadığını açıkladı. Kaya'nın AK Parti'den ihraç edildiği bildirildi.

İnan açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir." dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ YOLUNA ARINARAK DEVAM EDECEK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasına ve sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemelere ilişkin de konuşan İnan, "Göreceksiniz bu meseleden de hem sermaye piyasalarımız hem Türkiye ekonomisi bugün Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi safralarından temizlenerek, güçlenerek, kat ve kat güçlenerek yoluna arınarak devam edecek." dedi.