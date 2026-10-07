Kurumun işlem ekranında net hacim -2,85 milyar olarak gerçekleşirken, alım tarafında ISCTR, TURSG ve PAHOL öne çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet ISCTR 30.274.254 17,01 12,903 TURSG 25.212.769 14,17 5,36 PAHOL 9.331.839 5,24 0,928 INFO 9.252.165 5,20 1,241 CANTE 7.712.254 4,33 1,055 Diğer 96.205.251 54,05 —

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA -30.936.531 15,64 1,85 MRGYO -14.843.959 7,51 1,591 ASELS -8.741.005 4,42 358,736 ISKPL -6.867.967 3,47 4,13 MARTI -6.495.617 3,28 1,487 Diğer -129.886.780 65,68 — *

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