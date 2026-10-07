Bank of America'nın (BofA) 7 Ekim 2026 gün sonu Borsa İstanbul işlemlerinde alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.
Kurumun işlem ekranında net hacim -2,85 milyar olarak gerçekleşirken, alım tarafında ISCTR, TURSG ve PAHOL öne çıktı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|ISCTR
|30.274.254
|17,01
|12,903
|TURSG
|25.212.769
|14,17
|5,36
|PAHOL
|9.331.839
|5,24
|0,928
|INFO
|9.252.165
|5,20
|1,241
|CANTE
|7.712.254
|4,33
|1,055
|Diğer
|96.205.251
|54,05
|—
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|-30.936.531
|15,64
|1,85
|MRGYO
|-14.843.959
|7,51
|1,591
|ASELS
|-8.741.005
|4,42
|358,736
|ISKPL
|-6.867.967
|3,47
|4,13
|MARTI
|-6.495.617
|3,28
|1,487
|Diğer
|-129.886.780
|65,68
|—
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