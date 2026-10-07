Google Haberler

Bank of America'nın (BofA) 7 Ekim 2026 gün sonu Borsa İstanbul işlemlerinde alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Kurumun işlem ekranında net hacim -2,85 milyar olarak gerçekleşirken, alım tarafında ISCTR, TURSG ve PAHOL öne çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
ISCTR 30.274.254 17,01 12,903
TURSG 25.212.769 14,17 5,36
PAHOL 9.331.839 5,24 0,928
INFO 9.252.165 5,20 1,241
CANTE 7.712.254 4,33 1,055
Diğer 96.205.251 54,05

BofA’nın gün sonu alım-satım listesi belli oldu!, Görsel 1

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
SASA -30.936.531 15,64 1,85
MRGYO -14.843.959 7,51 1,591
ASELS -8.741.005 4,42 358,736
ISKPL -6.867.967 3,47 4,13
MARTI -6.495.617 3,28 1,487
Diğer -129.886.780 65,68 *

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapı Kredi 3. çeyrek finansal sonuç tarihini açıkladıYapı Kredi 3. çeyrek finansal sonuç tarihini açıkladı
İş Yatırım’ın radarındaki hisseler belli oldu!İş Yatırım’ın radarındaki hisseler belli oldu!

Google Haberler