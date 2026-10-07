İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Süreç, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin 26 Eylül’de yaptığı çarpıcı açıklamalarla başladı. Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Nisan-Eylül ayları kapsayan 5 aylık periyotta borsada yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirerek milyarlarla ifade edilen kazançlar elde ettiğini iddia etmişti.

İddiaların detaylarında şu ifadelere yer verilmişti:

• Özata Denizcilik Hisseleri: Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerine 163 milyon 359 bin lira yatırıp, 5 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği öne sürüldü. Hisselerin operasyonlar başlamadan birkaç gün önce elden çıkarıldığı savunuldu.

• Eşinin Portföyü: Eşi İlyas Kaya’nın da aynı dönem içerisinde 99 milyon 687 bin liralık yatırımla 826 milyon lira nakit çıkışı sağladığı iddia edildi.

GÖREVİNDEN "AFFINI" İSTEMİŞ VE GÖNÜLLÜ İADEDE BULUNMUŞLARDI

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden "affını isteyerek" istifa etmişti.

Ardından çift, hesaplarına konulan blokelerin sonrasında SPK bünyesinde oluşturulan gönüllü ödeme mekanizmasına başvurdu. Başsavcılığın onay vermesiyle birlikte Kaya çiftinin, yatırımlarından elde ettikleri ana para dışındaki kazancı TMSF bünyesindeki isteğe bağlı iade hesabına aktardığı aktarıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise gönüllü iade sürecinin hukuki soruşturmayı ortadan kaldırmadığını ve dosyanın kapatılması anlamına gelmediğini vurgulamıştı.

Açılan soruşturma izni sonrası çiftin adliyedeki ifade verme süreci yakından takip ediliyor.

Kaynak: Cumhuriyet