Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal raporların 3 Kasım 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanıyor.

İKİ HAFTALIK “SESSİZ DÖNEM” UYGULANACAK

Yapı Kredi, kurumsal politikaları kapsamında finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulayacağını bildirdi.

Bu dönemde, daha önce kamuya açıklanmış bilgiler dışında bankanın finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmayacak. Ayrıca analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal duruma ilişkin toplantı talepleri kabul edilmeyecek ve bu konulardaki sorular yanıtlanmayacak.

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