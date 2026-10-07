Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/69 sayılı haftalık bülteninde şirketler, yatırım kuruluşları ve fonlara ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Kurul; kira sertifikası ihraçlarından faaliyet izinlerine, fon birleşmesinden sermaye artırımına kadar çok sayıda başvuruyu karara bağlarken, San-El Mühendislik ortağının pay satışına ilişkin başvurusunu ise olumsuz karşıladı.

7 MİLYAR TL'LİK KİRA SERTİFİKASI İHRACINA ONAY

SPK, üç varlık kiralama şirketinin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarına onay verdi. Onaylanan ihraçların toplam nominal tavanı 7 milyar TL oldu.

Katılım Varlık Kiralama AŞ, 1 milyar TL nominal ihraç tavanıyla tahsisli/nitelikli yatırımcılara yönelik kira sertifikası ihraç edebilecek. İhraçta kurucu Vakıf Katılım Bankası AŞ, kaynak kuruluş/fon kullanıcısı ise Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ olacak.

DK Yıldız Varlık Kiralama AŞ için de 1 milyar TL'lik ihraç tavanına onay verildi. Tahsisli/nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilecek ihracın kurucusu Dünya Katılım Bankası AŞ, kaynak kuruluşu ise Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi AŞ olacak.

Ata Varlık Kiralama AŞ ise 5 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edebilecek. İhracın kurucusu Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ olurken, fon kullanıcısı T.O.M. Katılım Bankası AŞ olarak belirlendi.

NEO MENKUL'ÜN FAALİYET İZNİ GENİŞLETİLDİ

Kurul, Neo Menkul Değerler AŞ'nin yurt içindeki işlem aracılığı faaliyet izninin kapsamının genişletilmesine yönelik başvurusunu da olumlu karşıladı.

Buna göre şirketin faaliyet izni; paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçları kapsayacak şekilde genişletilecek.

SAN-EL ORTAĞININ PAY SATIŞINA SPK'DAN RET

Bültende dikkat çeken kararlardan biri San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ilişkin oldu.

Şirket ortağı Ali Yıldırım'ın, şirket sermayesinin yüzde 5'ine karşılık gelen 915 milyon 750 bin TL nominal değerli B grubu imtiyazsız payların Borsa'da satışa konu edilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formunun Kurul tarafından onaylanması talebi olumsuz karşılandı.

ONE PORTFÖY'DE FON BİRLEŞMESİNE İZİN

SPK, One Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu'nun, One Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu bünyesinde birleşmesine izin verdi.

Birleşmeyle bağlantılı olarak fonların izahname tadil metinlerinin onaylanmasına ilişkin talep de olumlu karşılandı.

AZİMUT PORTFÖY'ÜN TALEBİNE ONAY

Kurul, Azimut Portföy Yönetimi AŞ'nin, işletme adı olarak "Azimut Portföy" ifadesini kullanmasına ilişkin başvurusunu olumlu karşıladı.

GALATA MENKUL SERMAYESİNİ 200 MİLYON TL'YE ÇIKARACAK

SPK ayrıca Galata Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 70 milyon TL'den 200 milyon TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Böylece şirketin sermayesinde 130 milyon TL'lik artış için gerekli esas sözleşme değişikliğine Kurul'dan izin çıktı.