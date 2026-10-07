Dünkü kapanışını 6 milyon 610 bin liradan gerçekleştiren altın, yeni günde düşüş eğilimindeydi.

Gün içerisinde en düşük 6 milyon 450 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 590 bin lira seviyelerini gören standart altın, gün sonunda gerileyerek kapanışını tamamladı.

PİYASADA TOPLAM İŞLEM HACMİ 5,2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre piyasadaki işlem detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Altın İşlem Hacmi: 5.190.635.509,87 TL

• Altın İşlem Miktarı: 796 kg (128 toplam işlem adedi)

• Tüm Metallerde Toplam Hacim: 5.227.044.369,08 TL

ALTIN BORSASINDA EN ÇOK İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Gün boyunca borsa üzerinde en yüksek işlem hacmine ulaşan finansal kurum ve yetkili müesseseler sırasıyla şunlar oldu:

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Aizona Kıymetli Madenler

• Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese

• BLZ Kıymetli Madenler

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