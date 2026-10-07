Kış yaklaşırken milyonlarca haneyi ilgilendiren elektrik, doğal gaz ve kömür desteklerinin tutarları belli oldu. Devletin enerji faturalarına sağladığı genel sübvansiyonların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara üç ayrı destek veriliyor. Hane nüfusuna göre elektrik desteği aylık 485,71 TL'ye, doğal gaz desteği ise yıllık 3 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, belirlenen gelir sınırının altında kalan hanelere kömür yardımı da sağlanıyor. Peki kim, hangi destekten, ne kadar yararlanabiliyor? İşte detaylar...

ELEKTRİK DESTEĞİ 485,71 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Dar gelirli hanelere yönelik Elektrik Tüketim Desteği kapsamında karşılanan tüketim miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre değişiyor.

Yaklaşık 1,9 milyon vatandaşın yararlandığı destek kapsamında güncel tutarlar şöyle;

Hane nüfusu Aylık desteklenen tüketim Destek tutarı 1-2 kişi 75 kWh 242,85 TL 3 kişi 100 kWh 323,80 TL 4 kişi 125 kWh 404,75 TL 5 kişi ve üzeri 150 kWh 485,71 TL

Kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi hanelerde ise hasta başına aylık 150 kWh, yani 485,71 TL karşılığı elektrik desteği sağlanıyor.

Hak sahipleri kimlik belgesi ve elektrik faturasıyla PTT şubeleri üzerinden destekten yararlanabiliyor.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ 3 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen Doğal Gaz Tüketim Desteği, şartların karşılanması halinde ekim-mayıs arasındaki 8 aylık dönemi kapsıyor.

İkamet edilen ile göre değişen destek tutarı yıllık 1.500 TL ile 3.500 TL arasında bulunuyor. Aylık karşılığı yaklaşık 188 TL ile 438 TL arasında değişen ödemeler iki ayda bir gerçekleştiriliyor.

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların Türk vatandaşı olması, doğal gaz arzı bulunan ilçe veya beldede ikamet etmesi ve e-Devlet üzerinden programa başvurması gerekiyor. İhtiyaç sahibi olma şartının da karşılanması gerekiyor.

Hak sahipleri ödemelerini Aile Kartları aracılığıyla Halkbank/TAM ATM kanallarından gerçekleştirebiliyor.

620 BİN KİŞİYE 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaştığı verilere göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon TL doğal gaz desteği sağlandı.

KÖMÜR YARDIMINDA GELİR SINIRI 9 BİN 358 TL

Isınma ihtiyacını odun ve kömürle karşılayan ihtiyaç sahibi hanelere de sosyal yardım kapsamında kömür desteği veriliyor.

Sosyal güvencesi bulunmayan veya hanede kişi başına düşen aylık geliri 2026 yılı için 9 bin 358,50 TL'nin altında bulunan haneler destekten yararlanabiliyor.

Dağıtılacak kömür miktarı ise Türkiye genelinde sabit değil. Bölgenin iklim koşulları, önceki yıllarda dağıtılan miktarlar ve kömürün ısıl değeri dikkate alınarak belirleniyor.

Başvurular ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından değerlendirmeye alınıyor.

KİMLER ENERJİ DESTEĞİ ALABİLİR?

Elektrik, doğal gaz ve kömür desteklerinde farklı hak sahipliği koşulları uygulanıyor. Elektrik desteğinde düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi haneler öne çıkarken, doğal gaz yardımında e-Devlet başvurusu ve ihtiyaç sahipliği şartları aranıyor. Kömür yardımında ise sosyal güvence ve hane içindeki kişi başına düşen gelir dikkate alınıyor.

Bu nedenle vatandaşların yararlanabileceği destek türü ve tutarı hane nüfusu, gelir durumu, ısınma yöntemi ve ikamet edilen bölgeye göre değişebiliyor.