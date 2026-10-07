Altın piyasasında haftanın üçüncü işlem gününde gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısına ilişkin yayımlayacağı tutanaklara çevrildi. Yatırımcılar tutanaklarda para politikasının seyrine yönelik yeni sinyaller ararken, ons altın güne düşüşle başladı.

Spot altın uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 gerileyerek 4.150 dolar seviyelerine çekilirken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Piyasalarda Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler altının yönü açısından önemini koruyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabilirken, para politikasında gevşeme beklentilerinin güçlenmesi değerli metali destekleyebiliyor.

Öte yandan Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) Sorrento'da düzenlenen yıllık konferansında altına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Konferansa katılan delegeler, altının gelecek 12 ay içerisinde ons başına 5.013 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

7 Ekim 2026 sabah saatlerinde serbest piyasada gram altın 6.550 TL seviyelerinden alınırken 6.551 TL seviyelerinden satılıyor.

7 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.139,38 dolar, satış 4.140,06 dolar

Gram altın: Alış 6.550,44 TL, satış 6.551,39 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.922,81 TL, satış 42.715,05 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 41.925,51 TL, satış 42.716,56 TL

Çeyrek altın: Alış 10.480,70 TL, satış 10.711,52 TL

Yarım altın: Alış 20.897,25 TL, satış 21.423,80 TL

Ata altın: Alış 43.468,70 TL, satış 44.564,96 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

ALTINDA FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Altın yatırımcılarının bugün takip edeceği önemli gündem maddelerinden biri Fed'in son FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Tutanaklarda faizlerin geleceğine ilişkin verilecek mesajlar dolar ve tahvil faizleri üzerinden altın fiyatlarında hareketliliği artırabilir.

Değerli metallerde son durum

Değerli metallerde de satış ağırlıklı bir seyir görülüyor. Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,93 düşüşle 60,79 dolara gerilerken, gram gümüş yüzde 0,87 kayıpla 96,20 TL seviyesinde bulunuyor. Platin yüzde 0,71 düşüşle 1.698,39 dolardan, paladyum ise yüzde 0,48 kayıpla 1.164,05 dolardan işlem görüyor.