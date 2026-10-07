Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Warren Buffett, uzun yıllardır yatırımcıların tek tek şirket hisselerini seçmek yerine uzun vadede düşük maliyetli S&P 500 endeks fonlarını tercih edebileceğini belirtiyor. Buffett, 2021'de Berkshire Hathaway hissedarlar toplantısında da çoğu yatırımcı için S&P 500 endeks fonunu önerdiğini söylemişti.

Bu yaklaşım üzerinden yapılan hesaplama, düzenli yatırımın uzun vadede nasıl birikim sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

AYLIK 400 DOLAR YATIRIMLA 820 BİN DOLAR

S&P 500'ün son 30 yıldaki performansı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, endeksin yıllıklandırılmış yaklaşık yüzde 10,2'lik getirisinin gelecekte de devam etmesi halinde, her ay 400 dolar yatırım yapan bir kişinin birikimi 10 yılın sonunda yaklaşık 77 bin dolara ulaşabilir.

Yatırım süresi 20 yıla çıkarıldığında portföyün yaklaşık 281 bin dolara, 30 yıl sonunda ise yaklaşık 820 bin dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

30 yıl boyunca her ay 400 dolar yatırım yapan kişinin cebinden çıkacak toplam tutar ise 144 bin dolar olacak. Geçmiş performansın devam ettiği varsayımında bileşik getirinin etkisiyle portföyün yaklaşık 820 bin dolara yükselmesi öngörülüyor.

Bu hesaplamada elde edilen temettülerin yeniden yatırıma yönlendirildiği ve S&P 500'ün geçmiş 30 yıldaki yıllıklandırılmış yüzde 10,2'lik performansını sürdürdüğü varsayılıyor.

BUFFETT NEDEN S&P 500'Ü ÖNERİYOR?

Buffett'ın yaklaşımının temelinde, yatırımcıların hangi şirketin gelecekte daha fazla değer kazanacağını tahmin etmek yerine geniş bir şirket grubuna aynı anda yatırım yapması bulunuyor.

Buffett, 2021'deki hissedarlar toplantısında ortalama yatırımcının hisse seçmekte zorlanabileceğini belirterek S&P 500 endeks fonunu tercih edebileceğini ifade etmişti. Ayrıca ölümünden sonra eşine bırakılacak varlıkların yüzde 90'ının S&P 500 endeks fonuna, yüzde 10'unun ise Hazine bonolarına yönlendirilmesini istediğini açıklamıştı.

S&P 500 500 BÜYÜK ŞİRKETİ KAPSIYOR

ABD'nin önde gelen borsa endekslerinden S&P 500, yaklaşık 500 büyük ABD şirketini kapsıyor. Endeks, farklı sektörlere yayılan şirketlerden oluşması sayesinde yatırımcılara tek bir şirket yerine geniş bir şirket grubuna yatırım yapma imkanı sunuyor.

Bu amaçla kullanılan araçlardan biri de Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Fonun gider oranı yüzde 0,03 seviyesinde bulunuyor. S&P 500'ü takip eden VOO'nun portföyünde Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Broadcom, Meta Platforms ve Tesla gibi büyük şirketler yer alıyor.

GEÇMİŞ PERFORMANS GELECEĞİN GARANTİSİ DEĞİL

S&P 500'ün uzun vadeli performansı kesintisiz bir yükseliş döneminden oluşmadı. Aynı dönemde ABD ekonomisi resesyonlar yaşarken, borsada sert düzeltmeler ve ayı piyasaları da görüldü.

Dolayısıyla aylık 400 dolarlık yatırımın 30 yıl sonunda 820 bin dolara ulaşabileceğine ilişkin hesaplama bir getiri garantisi taşımıyor. Bu rakam, yalnızca S&P 500'ün gelecek 30 yılda geçmiş 30 yıldaki yıllık ortalama performansını koruyacağı varsayımına dayanıyor.

Piyasa getirileri gelecekte farklılaşabileceği gibi yatırım değerleri dönem dönem ciddi şekilde düşebilir. Geçmiş performans, gelecekteki getirilerin garantisi değildir.