ABD'de mortgage faizleri yükselişini sürdürürken, 30 yıllık sabit mortgage faiz oranı yüzde 7,49'a ulaşarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Faizlerdeki yükseliş konut piyasasındaki hareketliliği de baskılıyor.

Mortgage Bankers Association (MBA) verilerine göre, 2 Ekim'de sona eren haftada 30 yıllık sabit mortgage sözleşme faizi 19 baz puan artışla yüzde 7,49'a yükseldi. Son üç haftada faiz oranındaki yükseliş yaklaşık yarım puana ulaştı.

TAHVİL GETİRİLERİ MORTGAGE FAİZLERİNİ YUKARI ÇEKİYOR

Mortgage faizlerindeki yükselişte ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki artış etkili oluyor. Enerji maliyetleri ve enflasyon baskılarının tahvil getirilerini yukarı çekmesi, konut kredisi faizlerine de yansıyor.

Yüksek faiz oranları, ABD'de konut alımını zorlaştırırken hem ikinci el hem de yeni konut satışlarının ivme kazanmasını sınırlıyor.

MORTGAGE BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞ

Faizlerdeki yükseliş mortgage başvurularına da yansıdı. MBA'nın satın alma endeksi yüzde 2,1 gerileyerek bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.

Yeniden finansman göstergesi ise yüzde 7,5 düştü. Böylece ağustos ortasında başlayan gerileme eğilimi devam etti.

MBA'nın haftalık mortgage araştırması 1990'dan bu yana gerçekleştiriliyor. Ankete mortgage bankaları, ticari bankalar ve tasarruf kuruluşları katılıyor ve çalışma ABD'deki perakende konut mortgage başvurularının büyük bölümünü kapsıyor.

MBA'nın bir önceki haftaya ilişkin verilerinde de 30 yıllık sabit mortgage faizinin yüzde 7,30'a yükseldiği ve başvuruların yüzde 6 gerilediği açıklanmıştı.