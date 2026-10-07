Piyasalarda gözler kritik destek seviyelerine çevrilirken, analistler mevcut düşüşün tüm senaryoları değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.

Piyasalar şu anda 4.000 - 4.200 dolar aralığında bulunan talep bölgesinin satış baskısını karşılayıp karşılayamayacağını takip ediyor.

• 4 Bin Doların Altı Trendi Bozabilir: Teknik analize göre 4.000 dolar seviyesine kadar güçlü bir alıcı talebi bulunuyor. Bu seviyeye kadar olan geri çekilmeler uzun vadeli yükseliş beklentisini tamamen sonlandırmasa da, 4 bin doların altına inecek kalıcı bir sarkma yılbaşından bu yana devam eden ana yükseliş trendinin bozulması anlamına gelebilir.

• Yönün Yukarı Dönmesi için 4.331 Dolar Şart: Satışların durup ibrenin yeniden yukarı dönmesi için altının 200 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 4.331 dolar engelini aşması gerekiyor. Bu direncin geçilmesi halinde yükseliş hareketinin yeniden ivme kazanması bekleniyor.

MERKEZİNDE ABD FAİZLERİ VE ORTA DOĞU VAR

Altının kısa ve orta vadeli yönünde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları belirleyici olmaya devam ediyor.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi, ABD'de faiz indirim süreçlerinin hızı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Tahvil piyasalarındaki dalgalanmalar da altındaki zayıf seyri destekliyor.

Analistler, kısa vadeli teknik göstergelerde zayıflama sürse de uzun vadeli olumlu görünümün korunduğunu; ancak alıcıların kontrolü tamamen eline aldığını söylemek için henüz erken olduğunu vurguluyor.

LBMA'DAN 12 AYLIK YÜKSEK İYİMSERLİK TAHMİNİ

Kısa vadeli geri çekilmeye rağmen uluslararası kurumların uzun vadeli beklentileri yüksek seyrediyor.

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA), Sorrento'da gerçekleştirdiği yıllık toplantısında önümüzdeki 12 ay için dikkat çeken tahminlerini paylaştı:

• Ons Altın: Yüzde 20 yükseliş beklentisiyle 5.013 dolar

• Ons Gümüş: Yüzde 59 yükseliş beklentisiyle 61 dolardan 97 dolara çıkması öngörülüyor.

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