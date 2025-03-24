Teknoloji dünyasının önde gelen markalarından olan Apple federal bir dava ile karşı karşıya. Bunun nedeni ise Apple Intelligence’ı tanıtırken yanlış reklam ve haksız rekabet yaptığı iddiasının olması. İşte detaylar...
Apple, yapay zeka tabanlı yeni özellikleri içeren Apple Intelligence'ı tanıtırken yanlış reklam ve haksız rekabet iddiası nedeniyle federal bir dava açıldı. Çarşamba günü San Jose’deki ABD Bölge Mahkemesi’ne açılan dava, toplu dava statüsü kazanmayı hedefliyor ve Apple Intelligence uyumlu iPhone ve diğer cihazları satın alan tüketiciler adına belirsiz bir maddi tazminat talep ediyor.
TÜKETİCİDE BEKLENTİ OLUŞTURDU AMA...
Dava dilekçesinde, "Apple’ın reklamları interneti, televizyonu ve diğer yayın mecralarını kuşatarak, bu devrim niteliğindeki özelliklerin iPhone’un piyasaya sürüldüğü anda kullanıma sunulacağı yönünde tüketicilerde net ve makul bir beklenti oluşturdu" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca şu iddialarda bulunuldu:
- "Bu durum, Apple için bile eşi benzeri görülmemiş bir heyecan yarattı. Şirket, tüketicileri premium fiyatlarla yükseltmeye teşvik etmek ve yapay zeka yarışında önde olduğu algısını yaratmak amacıyla bu beklentiyi bilinçli olarak oluşturdu."
- "Apple’ın ileri düzey yapay zeka özelliklerine dair iddialarının aksine, cihazlarda sunulan Apple Intelligence özellikleri ya son derece kısıtlıydı ya da tamamen eksikti. Bu durum, tüketicilerin cihazların gerçek kullanım alanı ve performansı hakkında yanıltılmasına yol açtı."
- "Daha da kötüsü, Apple, sunduğu ürünleri bu abartılı yapay zeka özellikleri üzerinden pazarlayarak, tüketicilere aslında var olmayan veya büyük ölçüde yanlış tanıtılan özelliklere sahip bir cihaz sattı."