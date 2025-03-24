Apple, yapay zeka tabanlı yeni özellikleri içeren Apple Intelligence'ı tanıtırken yanlış reklam ve haksız rekabet iddiası nedeniyle federal bir dava açıldı. Çarşamba günü San Jose’deki ABD Bölge Mahkemesi’ne açılan dava, toplu dava statüsü kazanmayı hedefliyor ve Apple Intelligence uyumlu iPhone ve diğer cihazları satın alan tüketiciler adına belirsiz bir maddi tazminat talep ediyor.

TÜKETİCİDE BEKLENTİ OLUŞTURDU AMA...

Dava dilekçesinde, "Apple’ın reklamları interneti, televizyonu ve diğer yayın mecralarını kuşatarak, bu devrim niteliğindeki özelliklerin iPhone’un piyasaya sürüldüğü anda kullanıma sunulacağı yönünde tüketicilerde net ve makul bir beklenti oluşturdu" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca şu iddialarda bulunuldu:

